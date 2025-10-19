به گزارش خبرگزاری مهر، عفونتهای مقاوم به دارو به ویژه سل و استاف بحرانی جهانی هستند که درمان را دشوار و مرگ و میر را افزایش میدهند.
محققان دانشگاه تولین با توسعه یک مدل هوش مصنوعی نوین به نام مدل تداعی گروهی (GAM)، راهکاری دقیقتر برای تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی یافتهاند.
این مدل با استفاده از یادگیری ماشین و تحلیل کل ژنوم باکتری، جهشهای ژنتیکی مرتبط با مقاومت را بدون نیاز به دانش قبلی شناسایی و بر محدودیتهای روشهای فعلی غلبه میکند.
مدل GAM در آزمایش روی هزاران سویه باکتری دقتی برابر یا بهتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی نشان داده و به طور چشمگیری موارد مثبت کاذب را کاهش داده است که منجر به انتخاب درمان مؤثرتر میشود.
این روش که با یادگیری ماشین تقویت شده در نمونههای بالینی نیز موفق عمل کرده و ظرفیت کاربرد در تشخیص مقاومت سایر باکتریها و حتی در کشاورزی را دارد.
علاقهمندان میتوانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن این مقاله مراجعه کنند.
