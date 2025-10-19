  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

برگزاری نمایشگاه هنر و محیط زیست در جنوب تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۹ تهران از برگزاری نمایشگاه هنر و محیط زیست و ارائه هزار نفرساعت آموزش تخصصی در خانه‌های محیط زیست این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۹ تهران گفت: در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان نسبت به مسائل محیط زیستی، خانه‌های محیط زیست منطقه ۱۹ موفق به ارائه بیش از ۱۰۰۰ نفرساعت آموزش تخصصی شده‌اند.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها در قالب کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های تخصصی، مسابقات، اردوهای علمی-آموزشی و برنامه‌های متنوع دیگر برگزار شده‌اند تا زمینه توانمندسازی شهروندان در حوزه محیط زیست فراهم شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست بیان داشت: همچنین به منظور تلفیق هنر و آگاهی زیست‌محیطی، برگزاری نمایشگاه «هنر و محیط زیست» در ساختمان مرکزی منطقه ۱۹ در دستور کار قرار گرفته است. این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از طریق آثار هنری، میزبان علاقه‌مندان و فعالان این حوزه خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه ۱۹ است و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه پایدار برداریم.

