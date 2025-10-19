به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز یکشنبه در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روند تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف به تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی است. با این حال، به‌دلیل اهمیت و حساسیت بخش کشاورزی، فراتر از سقف تعیین‌شده عمل کرده‌ایم تا نیازهای این بخش به‌صورت کامل‌تری پوشش داده شود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های موجود در منابع ارزی، تلاش شده تا در چارچوب هماهنگی‌های انجام‌شده با رئیس کل بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، اقدامات حمایتی فراتر از سهم مصوب انجام گیرد، حتی اگر در ظاهر، این اقدام خارج از چارچوب‌های معمول تلقی شود.

گچ‌پززاده ادامه داد: تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده شده که از این میزان، ۸.۳ میلیارد دلار آن تأمین شده است.

او با اشاره به وضعیت سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ میلیارد دلار کسری ارزی در بخش کشاورزی داشتیم که برای جبران آن، نیاز به مجوز سران قوا و مصوبات دفتر رئیس‌جمهور بود. این مجوزها اخذ و اقدامات لازم انجام شد.

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین از بررسی دقیق بدهی‌های ارزی در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: آمارهای متفاوتی از میزان بدهی‌ها وجود دارد و هدف ما احصای دقیق آن‌هاست تا در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و دولت، روند پرداخت‌ها به‌صورت منظم انجام شود.

وی تأکید کرد که ارقام نهایی بدهی‌ها هفته آینده اعلام خواهد شد.

او تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین اولویت‌های تخصیص ارز دخالتی ندارد و صرفاً بر اساس اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و متناسب با سقف بودجه، منابع ارزی را تخصیص می‌دهد.

گچ‌پززاده خاطرنشان کرد: بخش عمده ارز ترجیحی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت نیز از دیگر دریافت‌کنندگان اصلی ارز هستند.

وی با اشاره به تعاملات بین‌المللی بانک مرکزی اظهار کرد: مذاکراتی با بانک‌های روسیه انجام شده و زمینه استفاده از سازوکارهای مالی مشترک فراهم آمده است تا روند تأمین و واردات کالاهای اساسی با سهولت و کارآمدی بیشتری انجام شود.