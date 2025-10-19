به گزارش خبرنگارمهر، فرزاد قلندری صبح یکشنبه در جلسه قرارگاه تنظیم بازار اقتصادی استان که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد؛ اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی در شهرستان اردبیل دوگانه سوزکردن نانوایی‌ها است که در این طرح تا پایان مهرماه ۵۰ درصد نانوایی‌ها به ژنراتور برق مجهز می‌شود.

وی افزود: تسهیلات لازم هم برای دوگانه سوز کردن نانوایی‌ها در شهرستان اردبیل ارایه می‌شود و نیاز است بانک‌های عامل در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

فرماندار اردبیل گفت: درجنگ ۱۲ روزه ۱۲ نانوایی شهرستان به صورت شبانه روز و ۱۵ ایستگاه عرضه نان دایر شد تا دسترسی مردم به نان راحت باشد.

قلندری ادامه داد: مصرف مرغ در شهرستان روزانه حدود ۶۰ تن بود که درجنگ ۱۲ روز باتوجه به تقاضای زیاد و حضور گردشگران این امر سه برابر شد تا دسترسی مردم و گردشگران به مرغ راحت باشد.

فرماندار اردبیل در جنگ ۱۲ روزه حضور و نظارت در بازار و مراکز عرضه کالا در شهرستان به طور مستمر انجام شد و کالاهای ضروری بیش از حد نیاز تامین شد تامردم دغدغه‌ای نداشته باشند.