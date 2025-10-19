  1. استانها
اردبیل-فرماندار شهرستان اردبیل گفت: ۵۰ درصد نانوایی‌های اردبیل تا پایان مهر ماه به ژنراتور برق مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرنگارمهر، فرزاد قلندری صبح یکشنبه در جلسه قرارگاه تنظیم بازار اقتصادی استان که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد؛ اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اساسی در شهرستان اردبیل دوگانه سوزکردن نانوایی‌ها است که در این طرح تا پایان مهرماه ۵۰ درصد نانوایی‌ها به ژنراتور برق مجهز می‌شود.

وی افزود: تسهیلات لازم هم برای دوگانه سوز کردن نانوایی‌ها در شهرستان اردبیل ارایه می‌شود و نیاز است بانک‌های عامل در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

فرماندار اردبیل گفت: درجنگ ۱۲ روزه ۱۲ نانوایی شهرستان به صورت شبانه روز و ۱۵ ایستگاه عرضه نان دایر شد تا دسترسی مردم به نان راحت باشد.

قلندری ادامه داد: مصرف مرغ در شهرستان روزانه حدود ۶۰ تن بود که درجنگ ۱۲ روز باتوجه به تقاضای زیاد و حضور گردشگران این امر سه برابر شد تا دسترسی مردم و گردشگران به مرغ راحت باشد.

فرماندار اردبیل در جنگ ۱۲ روزه حضور و نظارت در بازار و مراکز عرضه کالا در شهرستان به طور مستمر انجام شد و کالاهای ضروری بیش از حد نیاز تامین شد تامردم دغدغه‌ای نداشته باشند.

