به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی شامگاه سه شنبه در نشست هماهنگی این طرح اظهار کرد: بانک‌های عامل موظفند تسهیلات موردنیاز نانوایان برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها را تا پایان مهر پرداخت کنند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: فرمانداری‌ها باید بر ساعت پخت نان و تغییر الگوی زمانی فعالیت نانوایی‌ها نظارت داشته باشند تا دسترسی مردم به نان در زمان مناسب تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین نظارت بر کمیت و کیفیت کالا در بازار و کنترل قیمت‌ها را ضروری دانست و بیان کرد: تاکنون ۴ روستابازار در استان راه‌اندازی شده و این تعداد تا دهه فجر به ۱۱ مورد خواهد رسید.

خلیلی در ادامه بر لزوم خودحفاظتی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ترخیص بدون تشریفات ماشین‌آلات صنایع غذایی از گمرک و نظارت بهداشتی بر مواد غذایی و نان تأکید کرد و خواستار اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های مرتبط شد.