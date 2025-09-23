  1. استانها
  2. اردبیل
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

خلیلی: ۳۰ درصد نانوایی‌های استان اردبیل دوگانه‌سوز شدند

خلیلی: ۳۰ درصد نانوایی‌های استان اردبیل دوگانه‌سوز شدند

اردبیل - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به مصوبه قرارگاه اقتصادی برای تجهیز ۵۰درصد نانوایی به دوگانه سوزی، تاکنون ۳۰ درصد نانوایی‌های استان به سوخت دوم مجهز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی شامگاه سه شنبه در نشست هماهنگی این طرح اظهار کرد: بانک‌های عامل موظفند تسهیلات موردنیاز نانوایان برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها را تا پایان مهر پرداخت کنند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: فرمانداری‌ها باید بر ساعت پخت نان و تغییر الگوی زمانی فعالیت نانوایی‌ها نظارت داشته باشند تا دسترسی مردم به نان در زمان مناسب تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین نظارت بر کمیت و کیفیت کالا در بازار و کنترل قیمت‌ها را ضروری دانست و بیان کرد: تاکنون ۴ روستابازار در استان راه‌اندازی شده و این تعداد تا دهه فجر به ۱۱ مورد خواهد رسید.

خلیلی در ادامه بر لزوم خودحفاظتی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ترخیص بدون تشریفات ماشین‌آلات صنایع غذایی از گمرک و نظارت بهداشتی بر مواد غذایی و نان تأکید کرد و خواستار اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های مرتبط شد.

کد خبر 6599772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها