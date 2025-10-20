خلیلی:نظارت مستمر بر بازار و پخت نان در اردبیل تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی صبح دوشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل با حضور معاون پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: با وجود شرایط جنگ ۱۲ روزه و حضور حدود یک‌میلیون نفر مسافر از استان‌های مختلف، تأمین کالاهای اساسی، سوخت و نان در استان بدون وقفه انجام شد. در ایام جنگ ۱۲ روزه، ۸۰ نانوایی و ۴ واحد صنعتی نانوایی به‌صورت شبانه‌روزی فعال بودند و کمیته‌های نظارتی نیز به‌طور مستمر بازار را رصد می‌کردند.

وی افزود: تجهیز بیش از هزار و ۱۲۴ نانوایی به سوخت دوم، استمرار خدمت‌رسانی به ۴ استان معین و اطلاع‌رسانی‌های مستمر از جمله اقدامات مهم پدافندی استان در این مدت بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ادامه روند نظارت بر بازار، بیان کرد: تأمین نهاده‌های دامی، کنترل جوجه‌ریزی، نظارت بازدارنده بر آرد و نان، ارتقای کیفیت پخت نان، تأمین میوه شب عید و توسعه فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از برنامه‌های اصلی قرارگاه اقتصادی استان است.

سردار محمدعلی قمی معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز با قدردانی از انسجام و همبستگی مردم و مسئولان در مدیریت بحران، اظهار کرد: دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام ماندند و خدمات‌رسانی به مردم در طول جنگ بدون مشکل ادامه یافت.

وی تأکید کرد: مدیران باید همواره آماده باشند و با حفظ آمادگی در تأمین آب، سوخت و اقلام ضروری، استمرار خدمات در شرایط مختلف را تضمین کنند.