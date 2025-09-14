به گزارش خبرنگار مهر، منصور پناهی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برای پرداخت تسهیلات ویژه نانوایی‌ها جهت تأمین موتور برق اظهار کرد: در راستای اطمینان از تداوم پخت نان و ارائه خدمات پایدار به شهروندان، جلسه‌ای تخصصی به منظور هماهنگی فرآیند پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به نانوایی‌ها تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، تسهیلات لازم با اعلام آمادگی مدیریت بانک سپه استان برای متقاضیان جهت تهیه و نصب موتور برق (ژنراتور) در نانوایی‌ها در نظر گرفته شده است و هدف از این اقدام، کمک به واحدهای نانوایی برای غلبه بر چالش قطعی‌های مکرر برق و حفظ چرخه تولید بدون اختلال است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح، علاوه بر پایداری تولید نان، از زیان‌های اقتصادی ناشی از توقف کار نانوایی‌ها در زمان بی‌برقی نیز کاسته شود.

گفتنی است: اعضای حاضر در این جلسه نیز بر لزوم تسریع در روند پرداخت این تسهیلات و کاهش پیچیدگی‌های اداری برای متقاضیان تأکید کردند تا صاحبان نانوایی‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تجهیز واحدهای خود اقدام نمایند.