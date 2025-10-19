هشدار درباره «داغی بیش از حد» بازار طلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو فاینانس، رشد خیرهکننده طلا در ماههای اخیر که آن را به صدر جدول بازدهی داراییهای جهانی رسانده، حالا برخی از تحلیلگران را نگران «داغ شدن بیش از اندازه» این بازار کرده است. در تازهترین ارزیابی، نیک پاکرین، مدیرعامل شرکت «کوین بیرو» و تحلیلگر شناختهشده رمزارزها، در گفتوگو با پایگاه تحلیلی بنزینگا اعلام کرد که سرعت رشد طلا در مسیر صعودی کنونی، نشانه ورود به ناحیه اشباع و خطر اصلاح قیمتی است.
رکوردها و پیشبینیهای نجومی
قیمت جهانی طلا در هفتههای اخیر با رشد حدود ۵۸ درصدی نسبت به سال گذشته، به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و گزارشهایی از اهداف قیمتی ۴۹۰۰ دلاری هر اونس تا دسامبر آینده توسط گلدمنساکس منتشر شده است رقمی که در صورت تحقق، بزرگترین جهش سالانه یک دهه اخیر برای بازار فلزات گرانبها خواهد بود. اما پاکرین در یادداشتی تحلیلی تأکید کرده است که چنین پیشبینیهای صعودی اغلب زمانی بهوجود میآیند که بازار در اوج هیجان قرار دارد: «افزایش قیمت طلا اکنون نه فقط نتیجه بنیادهای اقتصادی، بلکه محصول شتاب معاملات است؛ و این شتابها معمولاً فرومینشینند.»
شاخص قدرت نسبی در «منطقه خطر»
به گفته او، شاخص قدرت نسبی طلا (RSI) که یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای اندازهگیری قدرت روند بازار است، هماکنون بیش از ۸۰ واحد را نشان میدهد—سطحی که معمولاً بهعنوان «منطقه اشباع خرید» تعبیر میشود.
این بدان معناست که معاملهگران بیش از حد خوشبین شدهاند و احتمال وقوع اصلاح کوتاهمدت در قیمت وجود دارد. پاکرین نوشت: «RSI بالای ۸۰ در کنار هجوم سرمایه به ETFهای طلا، تصویری از بازاری میسازد که ممکن است بهزودی خسته شود.»
از فلز زرد تا طلای دیجیتال
پاکرین پیشبینی میکند با کند شدن روند رشد طلا، سرمایهگذاران به سمت داراییهای کمارزشمانده یا با بازده بالقوه بیشتر مانند فلزات صنعتی، کالاهای انرژی و بهویژه بیتکوین حرکت کنند.
او بر این باور است که در صورت چنین چرخش سرمایهای، بیتکوین میتواند تا پایان سال میلادی جاری به ۱۵۰ هزار دلار برسد—سطحی که رکورد تاریخی جدیدی برای بازار رمزارزها محسوب میشود. بیتکوین از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵ درصد رشد داشته، اما همچنان در مقایسه با طلا عقبمانده است.
سایه سیاست بر بازارهای دیجیتال
با این حال، تحولات سیاسی آمریکا نشان داده که بازار رمزارز همچنان نسبت به ریسکهای اقتصادی آسیبپذیر است. به گزارش یاهو فایننس، در آخر هفته گذشته تهدید دونالد ترامپ برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی، سبب افت ناگهانی بیتکوین شد. این در حالی است که طلا بلافاصله بهعنوان پناهگاه امن سرمایهها، مجدداً رکورد جدیدی ثبت کرد.
نیک پاکرین برخلاف موج تحلیلهای صعودی، هشدار میدهد که افراط در خوشبینی نسبت به طلا میتواند مقدمه یک اصلاح محسوس باشد. بازار طلا در نقطهای ایستاده که از منظر تاریخی اغلب به دورههای استراحت قیمتی منتهی شده است، در حالی که بیتکوین ممکن است از این فضای اشباع، فرصت تازهای برای جهش بیابد.
در نهایت، طلا و بیتکوین دو مسیر متفاوت اما مکمل در عصر بیاعتمادی به ارزهای فیات را نمایندگی میکنند: اولی سپر محافظ سرمایه در برابر بحرانها، و دومی ریسک جسورانهای برای جستوجوی بازده در دنیای دیجیتال.
