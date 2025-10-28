بیت کوین صعودی می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت «استراتژی» (Strategy) بار دیگر به سیاست خرید مستمر خود وفادار ماند و ۳۹۰ بیتکوین جدید را به ارزش تقریبی ۴۳.۴ میلیون دلار، با متوسط قیمت هر واحد ۱۱۱ هزار و ۵۳ دلار خریداری کرد.
این خرید تازه، مجموع دارایی بیتکوین این شرکت را به ۶۴۰ هزار و ۸۰۸ واحد رساند که با میانگین بهای ۷۴ هزار و ۳۲ دلار برای هر بیتکوین، اکنون ارزشی حدود ۴۷.۴۴ میلیارد دلار دارد.
شرکت استراتژی با این اقدام، بار دیگر بر اعتقاد خود به بیتکوین بهعنوان ذخیره ارزش و پوشش تورمی در بلندمدت تأکید کرد. این شرکت با تداوم سیاست انباشت جسورانه، بزرگترین خزانهدار بیتکوین در میان شرکتهای سهامی عام جهان بهشمار میرود و الگوی سرمایهگذاری جسورانهاش همچنان توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است.
تداوم خریدها، مزایای متعددی برای این شرکت به همراه دارد؛ چرا که با در اختیار داشتن حجم چشمگیری از بیتکوین، در موقعیتی قرار دارد تا در آینده و با گسترش مالکیت نهادی این رمزارز، سود قابل توجهی از رشد تقاضا کسب کند.
به گزارش بلاکچینریپورتر، چند هفته پیش برآوردها نشان میداد که سود تحققیافته «استراتژی» از معاملات بیتکوین به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نهتنها موفقیت راهبرد خرید این شرکت را تأیید میکند، بلکه آن را به نمونهای مرجع برای ورود شرکتهای سنتی به داراییهای دیجیتال تبدیل کرده است.
بهروزرسانی قیمت بازار رمزارزها (سهشنبه)
|رده
|نام ارز
|قیمت (دلار)
|تغییر ۲۴ ساعت
|تغییر هفتگی
|۱
|بیتکوین (BTC)
|۱۱۳,۸۴۹.۱۳
|▼۱.۱۱٪
|▲۵.۲۸٪
|۲
|اتریوم (ETH)
|۴,۰۹۷.۸۰
|▼۲.۳۸٪
|▲۵.۸۴٪
|۳
|تتر (USDT)
|۰.۹۹۹۹
|▲۰.۰۱٪
|▼۰.۰۶٪
|۴
|ریپل (XRP)
|۲.۶۲
|▼۰.۴۰٪
|▲۷.۹۵٪
|۵
|بایننسکوین (BNB)
|۱,۱۳۷.۴۲
|▼۰.۸۹٪
|▲۵.۸۹٪
|۶
|سولانا (SOL)
|۲۰۱.۰۷
|▼۱.۱۸٪
|▲۹.۲۹٪
|۷
|یواسدیکوین (USDC)
|۰.۹۹۹۸
|▲۰.۰۱٪
|▼۰.۰۱٪
|۸
|دوجکوین (DOGE)
|۰.۱۹۹۵
|▼۳.۳۶٪
|▲۲.۶۶٪
|۹
|ترون (TRX)
|۰.۲۹۸۹
|▼۰.۹۰٪
|▼۶.۶۳٪
|۱۰
|کاردانو (ADA)
|۰.۶۶۴۷
|▼۲.۶۸٪
|▲۳.۰۵٪
افزایش خفیف قیمت بیتکوین در هفته اخیر و سرمایهگذاری مجدد شرکتهای بزرگ، بار دیگر نگاهها را به بازار رمزارزها بازگردانده است؛ بازاری که با وجود نوسانات مقطعی، از دید بسیاری از تحلیلگران، در آستانه یک دوره صعودی میانمدت قرار دارد.
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