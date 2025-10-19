رادان: همدلی مردم و آمادگی نیروها امنیت کامل کشور را تامین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان پیش از ظهر یکشنبه در بدو ورود به جزیره کیش با اشاره به میزبانی خانواده‌های شهدای جنگ با رژیم صهیونیستی در جزیره کیش، بر وفاق مردمی، همراهی نیروهای مسلح و وضعیت مطلوب امنیت عمومی در سراسر کشور تاکید کرد و آن را نتیجه اتکا به مردم و آمادگی قوا دانست.

وی ضمن قدردانی از میزبانان این برنامه بر نقش همدلی و وفاق مردم در تحکیم امنیت ملی تأکید کرد.

به گفته او، حضور و همراهی مردم، نیروهای ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی زمینه‌ساز برقراری امنیت عمومی مطلوب در سراسر کشور شده است.

سردار رادان با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره عملکرد نهادهای انتظامی و نام بردن از برخی مقامات، از ضرورت نگاه منطقی و اعتماد متقابل میان مردم و نیروهای حافظ امنیت سخن گفت.

او تأکید کرد: نیروهای مسلح و نهادهای انتظامی آماده پاسخگویی قاطع به هر تهدید و اقدام برهم‌زننده امنیت هستند و در صورت بروز خطا یا تهدید، پاسخی دندان‌شکن‌تر از گذشته خواهند داد.

این فرمانده انتظامی همچنین وجود امنیت داخلی و ملی را جزو دستاوردهای مهم کشور خواند و افزود: مردم همواره پای صحنه بوده و از انقلاب و خون شهدای خود دفاع کرده‌اند.

سردار رادان خاطرنشان کرد: آمادگی نیروها در بالاترین سطح قرار دارد و تلاش می‌شود تا با همکاری دستگاه‌های مربوطه و مشارکت مردمی، ثبات و آرامش در سراسر کشور تداوم یابد.