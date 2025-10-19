نارویی: سالانه بیش از ۱.۵ میلیون تن یونجه از مزارع دلگان برداشت می شود

«قنبر ناروئی» با اعلام این خبر به خبرنگار مهر اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دلگان زیر کشت یونجه رفته که سالانه بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دلگان با بیان اینکه عمده ارقام کشت‌شده، از نوع نیکشهر است، تصریح کرد: این رقم با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری کامل دارد و از عملکرد بالایی برخوردار است.

وی به کیفیت مطلوب یونجه تولیدی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این محصول علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان و استان، به استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان و یزد نیز صادر می‌شود.

ناروئی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری اولویت جدی در برنامه‌های جهاد کشاورزی است و ما با ارائه حمایت‌های فنی، آموزشی و ترویجی به بهره‌برداران، در مسیر ارتقای بهره‌وری و حفاظت از منابع آبی شهرستان کمک می‌کنیم.