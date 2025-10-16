  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

۲۵۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستای چاه شور دلگان اهدا شد

دلگان - به همت جمعی از خیرین و حمایت مسئولان شهرستان دلگان، ۲۵۰ بسته لوازم التحریر به همراه کیف به دانش آموزان مدارس ابتدایی روستای چاه شور این شهرستان اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در ادامه سلسله برنامه‌های حمایتی و فرهنگی از دانش آموزان مناطق محروم، تعداد ۲۵۰ بسته کامل لوازم التحریر به همراه کیف به دانش آموزان مدارس ابتدایی روستای چاه شور از توابع شهرستان دلگان به همت خیرین و جمعی از مسئولان این شهرستان اهدا شد.

هدف این اقدام، ایجاد انگیزه و تسهیل فرآیند تحصیل بود که بسته‌های لوازم التحریر بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی توزیع شد.

این امر گامی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت مادی و معنوی از آینده سازان این منطقه محروم به شمار می‌رود.

