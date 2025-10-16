۲۵۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان روستای چاه شور دلگان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در ادامه سلسله برنامه‌های حمایتی و فرهنگی از دانش آموزان مناطق محروم، تعداد ۲۵۰ بسته کامل لوازم التحریر به همراه کیف به دانش آموزان مدارس ابتدایی روستای چاه شور از توابع شهرستان دلگان به همت خیرین و جمعی از مسئولان این شهرستان اهدا شد.

هدف این اقدام، ایجاد انگیزه و تسهیل فرآیند تحصیل بود که بسته‌های لوازم التحریر بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی توزیع شد.

این امر گامی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت مادی و معنوی از آینده سازان این منطقه محروم به شمار می‌رود.