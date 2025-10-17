امام جمعه دلگان: ایران هرگز تحت تأثیر سخنان آمریکایی ها قرار نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر دلگان، با تبیین ابعاد اجتماعی تقوا، بر نقش محوری این فضیلت اخلاقی در استحکام پیوندهای اجتماعی، ایجاد اعتماد عمومی و تحقق عدالت تأکید کرد.
امام جمعه دلگان با اشاره به فرا رسیدن «هفته تربیت بدنی و ورزش»، بر اهمیت سلامت به عنوان گرانبهاترین سرمایه جامعه و لزوم نهادینه کردن ورزش به عنوان یک سبک زندگی و نیاز روزمره تأکید کرد.
وی با اشاره به کمبودهای جدی در زیرساختهای ورزشی شهرستان دلگان، خواستار تخصیص بودجه مشخص، مستمر و تضمینشده برای رفع این نواقص و تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی شد.
حجت الاسلام بامری همچنین، شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان ورزشی جوانان این دیار را ضروری خواند.
خطیب جمعه دلگان در ادامه، با تحلیل صحنه مقاومت در غزه، بر پنج محور «مقاومت به مثابه هویت»، «قربانیان به مثابه شاهدان»، «بازتعریف قدرت»، «تغییر معادلات منطقهای» و «آینده مبهم اما امیدوارانه» تأکید و اظهار داشت: این مقاومت، صحنهای از پایداری انسان در برابر ستم برای بازیابی کرامت از دسترفته است.
وی در پایان، با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران هرگز تحت تأثیر سخنان بیاساس مقامات آمریکایی قرار نمیگیرد.
حجت الاسلام بامری افزود: ایران قدرتمند و مقاوم، با تکیه بر اراده ملت بزرگ خود و در سایه رهبری حکیمانه، راه پیشرفت، عزت و عدالت را ادامه میدهد و پیروزی نهایی را از آن ملتهای بیدار و مقاوم میداند.
