سردار رجبی: دشمن امروز اراده ملت ایران را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی پیش از ظهر یکشنبه در آئین رونمایی از یادمان زن و دفاع مقدس در ارومیه با هشدار نسبت به جنگ روانی دشمنان اظهار کرد: دشمن امروز اراده ملت ایران را هدف گرفته است؛ او میخواهد جوانان ما را از اراده تهی کند و بیانگیزه سازد. باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم اهداف پلید آنان تحقق یابد
وی با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و پیوند آن با ارزشهای انقلاب اسلامی افزود: وقتی در فضای تعلیم و تربیت قرار میگیرم، همواره به یاد فرمایشات امام راحل (ره) میافتم؛ ایشان فرمودند زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است و این جمله کلید فهم سعادت و شقاوت انسان در روزگار ماست.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با تأکید بر مفهوم کلیدی «اراده» در سخنان امام خمینی (ره)، افزود: اراده همان نیرویی است که رزمندگان ما را در دوران دفاع مقدس به جبههها کشاند تا از دین، ارزشها و میهن اسلامی خود دفاع کنند، دختران و پسران این سرزمین باید بدانند که تمام افتخارات این کشور بر پایه همین اراده شکل گرفته است.
ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، تجلی اراده جمعی و ملی ملت مسلمان ایران است
وی با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، تجلی اراده جمعی و ملی ملت مسلمان ایران است، گفت: در دوران جنگ تحمیلی بیش از ۵۰ کشور جهان از رژیم بعثی حمایت کردند، اما جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان و اراده ملت خود، در برابر آن ائتلاف جهانی ایستاد و پیروز شد.
سردار رجبی عنوان کرد: پیام انقلاب اسلامی، پیام اراده و بیداری ملتها بود و امروز امتداد همان پیام را در بیداری جهانی پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر شاهد هستیم، عشق و علاقه ملتهای آزادیخواه به ایران و رهبر معظم انقلاب نشانهای از همان ارادهای است که امام راحل از آن سخن گفتند.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان با ما بهخاطر «علم و ایمان» میجنگند، افزود: مدارس و مراکز آموزشی، مراکز تولید علم، تربیت و ارتباط انسانی هستند و همین دو مؤلفهی علم و ایمان، پایههای عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند. معلمان و اساتید ما پرچمداران این دو ارزش مقدس هستند.
سردار رجبی ضمن قدردانی از تلاش فرهنگیان استان و پیوند ارزشمند آموزش و ایمان گفت: باید سر تعظیم در برابر معلمان و علمای خود فرود آوریم؛ چرا که آنان سازندگان تمدن نوین اسلامیاند و امروز هم در کنار جوانان، در مسیر تاریخسازی و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت گام برمیدارند.
کنگره ملی شهدای آذربایجانغربی برگزار میشود
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی در ادامه به یکی از اقدامات فرهنگی سپاه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته و همزمان با هفته پاسدار، تصمیم گرفتیم به جای اینکه منتظر تبریک دیگران باشیم، خودمان به دیدار معلمان برویم. این طرح مورد استقبال فراوان قرار گرفت و پاسداران ما در سراسر استان با اهدای گل از معلمان بهعنوان معماران علم و ایمان تجلیل کردند.
وی تصریح کرد: اگر امروز پاسداران، سربازان و مجاهدان این کشور در مسیر دفاع از دین و میهن میدرخشند، همه این افتخار را مدیون تعلیم و تربیت معلمان هستیم. آنان بودند که روح ایمان و دانش را در جان نسلها دمیدند و مسیر عزت را برای ایران هموار کردند.
سردار رجبی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای آذربایجانغربی گفت: برگزاری چنین یادوارههایی در راستای همان رویکرد فرهنگی و ارزشی است که استان ما در آستانه تحقق آن قرار دارد. این حرکتهای فرهنگی، بستری برای تجلیل از ایثار، اراده و ایمان مردمان این دیار است.
