«شهید پورمهدی» منشوری از وفاداری و فداکاری از خود به جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور شاهوارپور در این پیام، شهادت جانباز سرافراز اسلام و رزمنده هشت سال دفاع مقدس را مایه تأثر و اندوه فراوان دانست.

وی تأکید کرد که شهید پورمهدی بهترین سال‌های جوانی خود را در مسیر «لبیک به فرمان و مقتدای امامین انقلاب» و برای تثبیت درخت نونهال انقلاب و دفاع از کیان نظام و آرمان‌های والای جمهوری اسلامی ایران سپری کرده است.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان افزود که این "چسردار عالیقدر عمر خود را صادقانه و مجاهدانه در سنگرهای گوناگون خدمت به انقلاب و میهن اسلامی به ویژه در دوران دفاع مقدس، صرف صیانت از امنیت و آرامش کشور نموده و منشوری از وفاداری و فداکاری از خود به یادگار گذاشته است.

سرتیپ شاهوارپور در پیام خود ضمن اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران، ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال بر درجات معنوی این جانباز افزوده و وی را میهمان اولیاء الله و همرزمان شهیدش گرداند. او این ضایعه را به مردم خوزستان به ویژه دزفول، رزمندگان دفاع مقدس و خانواده آن مرحوم تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج محمدرضا پورمهدی متولد ۱۳۴۰، پیش از آغاز جنگ تحمیلی به عضویت سپاه پاسداران درآمد و برای مبارزه با ضدانقلاب به مناطق جنوب و غرب اعزام شد.

وی با شروع جنگ در سن ۱۹ سالگی جز اولین نیروهایی بود که در منطقه کرخه حضور یافت. او در طول دفاع مقدس بارها از جمله در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس و والفجر یک مجروح شد و به افتخار جانبازی ۷۰ درصد نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر این جانباز و رزمنده دفاع مقدس قرار است روز پنجشنبه (۲۴ مهرماه) ساعت ۸:۳۰ صبح از حرم سبز قبا به سمت گلزار شهدای بهشت علی شهرستان دزفول برگزار شود.