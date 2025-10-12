تمام دنیا برای حمایت از مردم مظلوم غزه برخاسته اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد کرمی پیش از ظهر یکشنبه در یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد با بیان اینکه با اتکا به خداوند متعال جبهه حق امروز به سرعت درحال پیشرفت است، اظهار کرد: مردم مظلوم غزه در سخت‌ترین شرایط زندگی با اتکا به خداوند متعال به پیروزی دست یافتند.

وی، با بیان اینکه جبهه باطل اکنون به صورت تمام برای مقابله با جبهه حق به میدان آمده است، گفت: سرنوشت کسانی که به قدرت‌های دنیایی دل بسته‌اند رو به افول است و این قدرت الهی است که همیشه بر جبهه باطل پیروز شده است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر حفظ انسجام ملی در کشور، خاطرنشان کرد: انسجام اکنون به برکت خون شهداست و این وحدت و همبستگی باید روز به روز بیشتر شود.

سردار کرمی، با بیان اینکه شهدا به علم و فناوری توصیه داشتند، اضافه کرد: مسئولان باید برای پیشرفت کشور تمام توان و تلاش خود را بکار گیرند.

وی، با اشاره به پیشرفت اقتصادی این منطقه، خاطر نشان کرد: جوانان متفکر وخلاق زیادی درکشورما هستند که حمایت ازآن‌ها می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: این یادواره اکنون به برکت خون شهدا برگزار شده و امروز همه باید با تداوم راه شهدا برای مقابله با دشمن بایستیم.

در ادامه اجلاسیه ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید مهاباد با حضور مسئولان لشکری و کشوری در تالار وحدت مهاباد در حال برگزاری است.

در این یادواره از خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان و ایثارگران تجلیل می‌شود. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با محورهای حفظ آداب و رسوم بومی محلی و پیشرفت و آبادانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

از ۷۷۵ شهید دوران دفاع مقدس ۱۲۱ نفر شهیده و ۷۲ نفر دانش آموز دختر هستند که در سنگرهای دفاع از کیان کشور جانشان را نثار کرده‌اند.

آذربایجان‌غربی مأمن ایثار و جانفشانی‌های ۲۲ هزار شهید مهاجر بوده که از جای جای کشورمان برای دفاع از کیان نظام اسلامی عازم این منطقه شده‌اند و در این استان به شهادت رسیدند، شهدای معظمی همچون شهید کاوه و شهید بروجردی که از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس بودند و امروز میعادگاهشان زیارتگاه هزاران مسافر و مردم بومی منطقه است.