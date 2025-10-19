نمایشگاه ایران تلکام ۱۴۰۴ بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (ایران تلکام ۱۴۰۴) در تاریخ ۲ تا ۵ بهمن ۱۴۰۴ در محل دائمی دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت، دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان محترم می‌رساند تقاضا می‌شود تا برای ثبت درخواست اولیه، بارگذاری مدارک مربوطه و اطلاع از سایر مراحل از جمله نحوه جانمایی و سایر جزئیات، به تارنمای رسمی نمایشگاه به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

www.irantelecomexpo.com

شایان ذکر است، متقاضیانی که در سال گذشته از طریق سامانه ثبت‌نام نموده‌اند، تنها نیاز به مراجعه به سایت و تأیید یا تکمیل مدارک خود دارند.

جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با نمایشگاه، خواهشمند است به کانال اطلاع‌رسانی رسمی نمایشگاه ایران تلکام ۱۴۰۴ در تلگرام بپیوندید.