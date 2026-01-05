به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بیکزاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی ایران تلکام ۱۴۰۴ که امروز صبح برگزار شد، گفت: بیستوششمین دوره نمایشگاه بینالمللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، طبق برنامهریزی انجامشده در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد و رسیدن این رویداد به ایستگاه بیستوششم، بیانگر قدمت، اعتبار و جایگاه بینالمللی آن است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور افزود: در این برنامه، شاخصهای مهمی برای رشد اقتصادی پیشبینی شده که تحقق آنها نیازمند اقدامات عملیاتی و هدفمند است. دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، مستلزم توسعه صادرات تا حدود ۲۳ درصد است که یکی از ارکان اصلی آن، گسترش اقتصاد دیجیتال به شمار میرود.
بیکزاده ادامه داد: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷ تا ۸ درصد برآورد میشود، در حالی که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده این سهم به ۱۵ درصد افزایش یابد. تحقق این هدف نیازمند توسعه کسبوکارهای دیجیتال، تقویت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و ایجاد تعامل مؤثر میان تمامی بازیگران این حوزه است.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نمایشگاهها بهترین بستر برای همافزایی فعالان اقتصاد دیجیتال هستند، تصریح کرد: نمایشگاه ایران تلکام سکویی مؤثر برای گردهمآوردن سیاستگذاران، قانونگذاران، شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها، فعالان حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات و بنگاههای اقتصادی است تا بتوان راهکارهای عملی برای چالشهای این حوزه ارائه داد.
وی تصریح کرد: این رویداد صرفاً محلی برای عرضه کالا و خدمات نیست، بلکه بستری برای گفتوگو، سیاستگذاری، آموزش، انتقال تجربه و توسعه همکاریهای داخلی و بینالمللی فراهم میکند. بر همین اساس، برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، مذاکرات B2B، جذب هیأتهای تجاری خارجی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محتوای دیجیتال در دستور کار قرار گرفته است.
بیکزاده با قدردانی از مجری باسابقه نمایشگاه، سرکار خانم ملکیان و تیم اجرایی، گفت: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که ایران تلکام ۱۴۰۴ در تراز نمایشگاههای معتبر بینالمللی برگزار شود و بتواند نقش محرک برای کسبوکارها و صنایع مرتبط ایفا کند.
وی با اشاره به حضور ایران در نمایشگاههای بینالمللی مشابه از جمله جیتکس دبی افزود: رویکرد ما همزمان معطوف به بازار داخلی و بازارهای جهانی است و معتقدیم فعالان حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات باید همواره خود را با فناوریهای روز دنیا بهروز نگه دارند؛ چراکه عقبماندن از لبه فناوری در این حوزه، به معنای حذف از بازار رقابتی است.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شتاب تحولات فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی و متاورس تأکید کرد: بهروزرسانی دانش و فناوری دیگر محدود به بازههای زمانی مشخص نیست و به ضرورتی لحظهای تبدیل شده است؛ نمایشگاههایی مانند ایران تلکام میتوانند بستر این بهروزماندن مستمر را فراهم کنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالان حوزه مخابرات و اصحاب رسانه گفت: اثرگذاری نمایشگاه محدود به چهار روز برگزاری نیست و پوشش رسانهای پیش، حین و پس از رویداد نقش مهمی در تحقق اهداف آن دارد. در همین راستا، با ارتقای کیفیت خدمات، بهبود زیرساختها، ساماندهی سیستم ثبتنام و رجیسترینگ و واگذاری اجرای نمایشگاهها به مجریان تخصصی، تلاش کردهایم نقش شرکت سهامی نمایشگاهها را از مجریگری به سیاستگذاری ارتقا دهیم.
