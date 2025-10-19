به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسماعیل‌زاده، در همایش روز جهانی غذا که روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برگزار شد، گفت: آمار و ارقام میزان مرگ‌ومیر کشور بیانگر این است که حدود ۴۰۰ هزار تا ۴۲۰ هزار نفر سالانه جان خود را از دست می‌دهند که ۳۵ درصد از این میزان برای مسائل تغذیه‌ای است. بنابراین با توجه به آمار و ارقام میزان مرگ‌ومیر کشور می‌توان گفت که یک‌سوم مرگ‌های کشور یعنی حدود ۱۲۰ هزار نفر به دلیل مسائل تغذیه‌ای است.

وی افزود: تحلیل و پردازش آمار مرگ‌ومیر مربوط به مسائل تغذیه‌ای به این معنا است که برخی افراد جامعه به میزان کافی غلات، فیبر و امگا ۳ مصرف نمی‌کنند. اگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به وزارت بهداشت در زمینه تغذیه کمک کند، می‌توانیم مرگ‌های منتسب به مسائل تغذیه‌ای را تا حدودی کنترل کنیم.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه میانگین کوتاه‌قدی در کشور حدود ۵ درصد است، ادامه داد: میزان لاغری کودکان کمتر از ۵ سال که یک شاخص مهم به حساب می‌آید، حدود ۶ درصد است. متأسفانه، وضعیت لاغری کودکان کمتر از ۵ سال در برخی استان‌ها مناسب نیست.

اسماعیل‌زاده گفت: متأسفانه، کاهش آمار مربوط به سوءتغذیه در کشور به دلیل مسائل تغذیه‌ای و افزایش قیمت مواد غذایی سخت است.

وی درباره مرگ‌های منتسب به مسائل تغذیه‌ای در کشور، افزود: میزان مرگ‌ومیر ناشی از فشارخون بالا و قند بالا به ترتیب ۹۴ هزار و ۴۷ هزار مورد است. اگرچه فشارخون و قند بالا ناشی از تغذیه نیستند اما با تغذیه ارتباط تنگاتنگ دارند. مرگ‌ومیر ناشی از اضافه‌وزن به طور مستقیم با تغذیه ارتباط دارد.

اسماعیل زاده تاکید کرد: ۱۰ هزار نفر به دلیل عدم دریافت اسیدهای چرب امگا ۳ جان خود را از دست می‌دهند که این موضوع به این معنا است که نتوانسته‌ایم فرهنگ مصرف ماهی در کشور را رواج دهیم. ۱۰ هزار مرگ منتسب به دریافت ناکافی میوه و سبزی هستند. این نشان می‌دهد توجه به عوامل تغذیه در مرگ و میرها حائز اهمیت است. آمار چاقی در کودکان زیر ۵ سال خیلی بغرنج نیست اما باید مراقب باشیم که این آمار افزایش نیابد.

وی با بیان اینکه مصرف غلات و نان کامل از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: حدود ۲۵ هزار نفر، جان خود را به دلیل عدم مصرف غلات و نان کامل به میزان کافی جان خود را از دست می‌دهند.