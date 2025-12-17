احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش مصرف آجیل در این ایام گفت: شب یلدا یکی از سنت‌های خوب و ریشه‌دار فرهنگی ماست که تمرکز آن بر دورهمی‌های خانوادگی و مصرف میوه‌هایی مانند هندوانه و به‌ویژه انار است؛ میوه‌ای که در فصل خود قرار دارد و فواید زیادی برای سلامت دارد.

وی افزود: مصرف آجیل در یک شب، حتی اگر کمی بیشتر از حد معمول باشد، به‌تنهایی مشکل خاصی برای سلامت ایجاد نمی‌کند و نگرانی زمانی مطرح می‌شود که مصرف زیاد آجیل به‌صورت مداوم و در طولانی‌مدت انجام شود و با توجه به قیمت بالای آجیل، اغلب خانواده‌ها مصرف روزانه بالایی ندارند و زیاده‌روی در یک شب، آسیب‌زا نخواهد بود.

شب یلدا؛ فرصتی برای دورهمی و تغذیه سالم

اسماعیل‌زاده با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی در خرید آجیل تصریح کرد: آجیل‌ها جز مواد غذایی پرخطر از نظر آلودگی به قارچ و کپک هستند، زیرا دانه‌های روغنی محسوب می‌شوند و بنابراین مردم حتماً آجیل را از مراکز معتبر و آجیل‌فروشی‌هایی تهیه کنند که فروش بالایی دارند و محصول در آن‌ها ماندگاری طولانی ندارد و شرایط بهداشتی به‌درستی رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: توصیه ما استفاده از آجیل خام یا نهایتاً بو داده بدون نمک است و آجیل‌های شور به دلیل نمک بالا، به‌ویژه برای بیماران قلبی، کلیوی و افراد مبتلا به فشار خون مناسب نیستند و باید با احتیاط مصرف شوند.

ضرورت رعایت نکات بهداشتی در خرید آجیل

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه با اشاره به میزان مصرف مناسب آجیل گفت: آجیل‌ها کالری بالایی دارند، اما مصرف متعادل آن‌ها مفید است و توصیه می‌شود در طول سال روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ عدد از مغزهایی مانند پسته، بادام یا فندق مصرف شود. مصرف زیاد و مداوم، مانند خوردن مقادیر بالا در هر روز، می‌تواند برای سلامت مضر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت آجیل، برخی افراد ممکن است به سراغ فروشگاه‌هایی بروند که فروش کمتری دارند و آجیل آن‌ها مدت زیادی در انبار مانده است و این موضوع می‌تواند خطر آلودگی و فساد محصول را افزایش دهد، بنابراین انتخاب محل خرید مطمئن، مهم‌ترین نکته برای مصرف ایمن آجیل شب یلداست.