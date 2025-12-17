  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

توصیه‌های وزارت بهداشت برای شب یلدا

توصیه‌های وزارت بهداشت برای شب یلدا

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تأکید کرد: مصرف آجیل در شب یلدا مشکلی ندارد، اما خرید تازه و پرهیز از آجیل شور ضروری است.

احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش مصرف آجیل در این ایام گفت: شب یلدا یکی از سنت‌های خوب و ریشه‌دار فرهنگی ماست که تمرکز آن بر دورهمی‌های خانوادگی و مصرف میوه‌هایی مانند هندوانه و به‌ویژه انار است؛ میوه‌ای که در فصل خود قرار دارد و فواید زیادی برای سلامت دارد.

وی افزود: مصرف آجیل در یک شب، حتی اگر کمی بیشتر از حد معمول باشد، به‌تنهایی مشکل خاصی برای سلامت ایجاد نمی‌کند و نگرانی زمانی مطرح می‌شود که مصرف زیاد آجیل به‌صورت مداوم و در طولانی‌مدت انجام شود و با توجه به قیمت بالای آجیل، اغلب خانواده‌ها مصرف روزانه بالایی ندارند و زیاده‌روی در یک شب، آسیب‌زا نخواهد بود.

شب یلدا؛ فرصتی برای دورهمی و تغذیه سالم

اسماعیل‌زاده با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی در خرید آجیل تصریح کرد: آجیل‌ها جز مواد غذایی پرخطر از نظر آلودگی به قارچ و کپک هستند، زیرا دانه‌های روغنی محسوب می‌شوند و بنابراین مردم حتماً آجیل را از مراکز معتبر و آجیل‌فروشی‌هایی تهیه کنند که فروش بالایی دارند و محصول در آن‌ها ماندگاری طولانی ندارد و شرایط بهداشتی به‌درستی رعایت می‌شود.

توصیه‌های وزارت بهداشت برای شب یلدا

وی ادامه داد: توصیه ما استفاده از آجیل خام یا نهایتاً بو داده بدون نمک است و آجیل‌های شور به دلیل نمک بالا، به‌ویژه برای بیماران قلبی، کلیوی و افراد مبتلا به فشار خون مناسب نیستند و باید با احتیاط مصرف شوند.

ضرورت رعایت نکات بهداشتی در خرید آجیل

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه با اشاره به میزان مصرف مناسب آجیل گفت: آجیل‌ها کالری بالایی دارند، اما مصرف متعادل آن‌ها مفید است و توصیه می‌شود در طول سال روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ عدد از مغزهایی مانند پسته، بادام یا فندق مصرف شود. مصرف زیاد و مداوم، مانند خوردن مقادیر بالا در هر روز، می‌تواند برای سلامت مضر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت آجیل، برخی افراد ممکن است به سراغ فروشگاه‌هایی بروند که فروش کمتری دارند و آجیل آن‌ها مدت زیادی در انبار مانده است و این موضوع می‌تواند خطر آلودگی و فساد محصول را افزایش دهد، بنابراین انتخاب محل خرید مطمئن، مهم‌ترین نکته برای مصرف ایمن آجیل شب یلداست.

کد خبر 6691512
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اشکال ندارد همون جو میخریم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها