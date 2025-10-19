به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه بنادر و دریانوردی، گفت: ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل دریایی، از قدمت و توانایی بالایی در حوزه تجارت و حملونقل دریایی برخوردار است و بنادر کشور همواره در این زمینه فعال بودهاند.
افزایش ظرفیت بنادر تجاری کشور به ۳۰۰ میلیون تن
وی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد شده در بنادر تجاری کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون تن است، افزود: در شرایط فعلی این ظرفیت امکان جابهجایی و حمل بار دریایی را دارد و متناسب با نیاز در مناطق خاص از جمله منطقه مکران نیز برنامهریزیهای توسعهای در حال انجام است، امیدواریم این ظرفیتها افزایش یابد.
فتحی گفت: آنچه در حال حاضر میتوان به آن اشاره کرد این است که ظرفیت فعلی بنادر کشور قابلیت بهرهگیری کامل را دارد و در سال گذشته توانستیم بالغ بر ۷۰ درصد از این ظرفیت را به بهرهبرداری برسانیم. ظرفیت موجود همچنان آماده استفاده است و توسعههای جدید در سواحل بنادر بهویژه در حوزه سواحل مکران در دستور کار سازمان قرار دارد.
معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به وضعیت صنایع مرتبط با حوزه کشتیرانی، تصریح کرد: باتوجهبه قدمت بالای کشور در ساخت شناور، صنعت ساخت و تعمیر شناور در داخل از توان فنی مناسبی برخوردار است. بر اساس آمارهای موجود، طی دو دهه اخیر بیش از ۱۰۰ فروند شناور با بهرهگیری از توان داخل کشور ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر نیز ظرفیت معادل ۲۴۰ فروند شناور دیگر نیازسنجی شده و از این میان، ساخت حدود ۱۰۰ فروند شناور در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و مراحل ساخت و تحویل آن در حال انجام است.
تا پایان سال ۴۰ شناور خدماتی جدید وارد چرخه فعالیت بنادر میشود
فتحی افزود: شناورهای مذکور عمدتاً از نوع خدماتی هستند و در حوزههای مختلف بنادر کشور موردنیاز خواهند بود تا فعالیت بنادر با کارایی بیشتری انجام گیرد. تا پایان سال جاری بالغ بر ۴۰ فروند از این شناورها به بهرهبرداری میرسد و مابقی نیز در مراحل سفارش و ساخت قرار دارند.
وی تأکید کرد: بر اساس نیازسنجیهای انجامشده، حدود ۸۰ فروند شناور خدماتی باید تأمین شود و سازمان بنادر و دریانوردی در تلاش است تا از ظرفیت و پتانسیل صنعتگران داخلی برای ساخت این شناورها بهرهگیری کند و برنامهریزی لازم برای تحقق این هدف در دست اجرا است.
معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به چالش تأمین منابع مالی در حوزه صنایع دریایی و بندری کشور، گفت: مهمترین راهکار برای تسهیل این روند، تقویت بخش داخلی و تمرکز بر بهرهگیری از توان و ظرفیتهای بومی است. در این راستا، سازمان بنادر تمام تلاش خود را بر سفارشگذاری داخلی و استفاده از توان صنعتگران کشور متمرکز کرده تا بتواند نیازهای سازمان و بخشهای تجاری مرتبط را از طریق ظرفیتهای داخلی تأمین کند.
تولید بیش از ۷۵۰ قطعه دریایی با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان
وی ادامه داد: یکی از اقدامات انجامشده در این زمینه، تجهیز و بهکارگیری خبرگان، نخبگان و شرکتهای دانشبنیان بوده است. تاکنون بیش از ۷۵۰ قطعه با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان داخلی تولید شده که این اقدام گامی مؤثر در حمایت از تولید داخل و تقویت صنایع دریایی کشور محسوب میشود.
فتحی تصریح کرد: این حرکت از حدود دو دهه پیش آغاز شده و در دهه اخیر با شدت بیشتری دنبال شده است. سازمان بنادر با برگزاری نمایشگاهها و استفاده از روشهای مختلف، صنعتگران را تشویق و ترغیب کرده تا در این حوزه حضور فعالتری داشته باشند و نقش پررنگتری در تأمین نیازهای صنعت ایفا کنند.
معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در بخش حمایت از سازندگان نیز اقدامات قابلتوجهی صورتگرفته است. این حمایتها باهدف استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تقویت توان جمعی صنعتگران داخلی انجام میشود تا بتوانند محصولات و تجهیزات موردنیاز این صنعت را با اتکا به دانش بومی تولید کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش دیگری از حمایتها مربوط به اعطای مشوقهای مالی و تسهیلات بانکی است تا فعالان حوزه ساخت شناور بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. تاکنون بیش از ۱۷۰ فروند شناور با استفاده از این تسهیلات و حمایتهای سازمان بنادر ساخته شده یا در حال ساخت است.
