مدیرعامل سازمان بنادر: دریانوردان محرک توسعه اقتصادی‌ - اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی، ضمن تبریک این روز به خانواده بزرگ دریانوردی کشور، بر نقش راهبردی این صنعت در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان تأکید کرد و دریانوردان را سفیران فرهنگ و تمدن کشور در آب‌های بین‌المللی خواند.

متن پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بدین شرح است؛

امروز، در روز جهانی دریانوردی، فرصتی است تا به خانواده بزرگ دریانوردی کشورمان تبریک بگوییم و از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه تمامی افرادی که در این صنعت حیاتی و استراتژیک فعالیت می‌کنند، قدردانی کنیم. دریانوردی نه تنها به عنوان یک شغل، بلکه به عنوان یک هنر و علم در ارتباط با آب‌ها و اقیانوس‌ها، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند.

دریانوردان شجاع ما، که با دلاوری و فداکاری در دل دریاها به سفر می‌پردازند، همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند. از طوفان‌های سهمگین گرفته تا شرایط سخت زندگی در دریا، این عزیزان با روحیه‌ای قوی و اراده‌ای آهنین به وظایف خود عمل می‌کنند. آن‌ها نه تنها نمایندگان کشور در آب‌های بین‌المللی هستند، بلکه سفیران فرهنگ و تمدن ما نیز به شمار می‌آیند.

علاوه بر دریانوردان، مهندسان، تکنسین‌ها، مدیران و تمامی افرادی که در پشت صحنه به پشتیبانی از عملیات دریایی مشغول هستند، نقش بسزایی در موفقیت این صنعت دارند. طراحی و ساخت کشتی‌ها، مدیریت بنادر، برنامه‌ریزی حمل و نقل دریایی و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی و محیط زیست از جمله وظایف مهم این عزیزان است.

امروز، روز یادآوری اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در عرصه دریانوردی است، با توجه به جهانی شدن تجارت و نیاز به حمل و نقل امن و مؤثر، همکاری میان کشورها در زمینه‌های مختلف دریایی ضروری است. این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود ایمنی دریایی، حفاظت از محیط زیست دریایی و ارتقاء استانداردهای جهانی منجر شود.

در این روز فرخنده، عزم خود را بیش از پیش جزم می‌کنیم تا با همت و همکاری بیشتر، به رشد و توسعه این حوزه مهم در کشور کمک کنیم. بی‌شک با تلاش‌های جمعی می‌توانیم به آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت دریانوردی کشور دست یابیم.