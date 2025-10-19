به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ تهران گفت: در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز، مجموعه‌ای از طرح‌های آموزشی، پایشی و اجرایی برای کاهش آلاینده‌ها، ترویج سبک زندگی محیط‌زیستی و توانمندسازی مدارس و شهروندان در سطح منطقه اجرا شد.

پایش منابع آلاینده و برخورد با کانون‌های مزاحم

شهردار منطقه ۱۶ تهران با اشاره به عملکرد نظارتی افزود: در این دوره، ۴۸۰ پایش از مراکز پرتولید و صنایع انجام و ۵۵ ابلاغیه تخصصی در زمینه کنترل آلایندگی صادر شد.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال، ۲۱ کارگاه آموزشی برگزار شد و ۵۰ مدرسه تحت پوشش طرح زیست‌یاران قرار گرفتند تا نسل آینده با اصول محیط‌زیست آشنا شود.

پایش آلودگی صوتی و اصلاح رفتار زیست‌محیطی

کاشانی‌پور تصریح کرد: در حوزه صوت، ۱۱۰ پایش میدانی انجام و ۲۵ اخطار اصلاح رفتار به واحدهای مزاحم صادر شد.

وی با اشاره به برنامه‌های میدانی افزود: خانه‌های محیط‌زیست در نواحی فعال‌سازی شدند و برنامه‌های مردمی مانند روز زمین پاک و هفته محیط‌زیست با حضور شهروندان و دانش‌آموزان برگزار شد.

شهردار منطقه ۱۶ در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار نتیجه اقدامات کوتاه‌مدت نیست؛ این مسیر با آموزش، فرهنگ‌سازی، مشارکت و نظارت مستمر ادامه خواهد یافت.