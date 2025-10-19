درخت چنار خیابان ۱۵ خرداد تهران برای رفع خطر سربرداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر قطع درخت چنار در ضلع شمالی خیابان ۱۵ خرداد، روبروی سبزهمیدان، شهرداری منطقه ۱۲ ضمن تاکید بر اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۷ برای سربرداری این درخت در اطلاعیهای توضیح داد:
درخت مذکور با بن ۴۲۰ سانتیمتر، به دلیل ابتلا به بیماریهای متعدد از جمله پژمردگی آوندی، آلودگیهای قارچی و باکتریایی و بیماری فیتیله نارنجی دچار خشکیدگی شدید شده بود.
این بیماریها از جمله عوامل شناختهشده در آسیب به بافت درختان و تهدیدی جدی برای فضای سبز شهری محسوب میشوند.
اقدام سربرداری انجامشده با اهدافی از جمله حذف عامل بیماریزا و جلوگیری از گسترش آن به سایر درختان سالم منطقه، رفع خطر سقوط شاخههای خشک و جلوگیری از آسیب به شهروندان و اموال عمومی و حفظ ایمنی عبور و مرور در یکی از پرترددترین محورهای تاریخی شهر انجام شده است.
