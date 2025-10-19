به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین گردهمایی کافه سیارها در تهران برگزار می‌شود، گردهمایی که چرخ‌ها می‌چرخند اما ماجرا فقط درباره قهوه نیست. هر کافه سیار، داستانی از رؤیا، تلاش و عشق به قهوه است. از جاده‌ها و پارک‌ها تا قلب فستیوال، اینجا اجتماع آدم‌هایی است که با کمترین امکانات، بزرگ‌ترین لبخندها را خلق می‌کنند.

در دومین فستیوال قهوه و کافه ایران، برای اولین بار گردهمایی گسترده کافه‌های سیار از سراسر کشور، از ۱۱ لغایت ۱۴ آذر در بوستان گفتگو تهران برگزار خواهد شد.

جایی برای الهام شبکه سازی و دیده شدن برندهایی که با خلاقیت و پشتکار مسیر تازه ای در صنعت قهوه ایران باز کرده اند.

بی تردید؛ این فستیوال فقط یک نمایشگاه نیست، بلکه رویدادی برای اتصال، تجربه و آینده سازی در صنعت قهوه ایران است.