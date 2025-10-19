  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

بزرگترین گردهمایی کافه سیارهای تهران برگزار می‌شود

گردهمایی گسترده کافه‌های سیار برای اولین بار از سراسر کشور در دومین فستیوال قهوه و کافه ایران، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین گردهمایی کافه سیارها در تهران برگزار می‌شود، گردهمایی که چرخ‌ها می‌چرخند اما ماجرا فقط درباره قهوه نیست. هر کافه سیار، داستانی از رؤیا، تلاش و عشق به قهوه است. از جاده‌ها و پارک‌ها تا قلب فستیوال، اینجا اجتماع آدم‌هایی است که با کمترین امکانات، بزرگ‌ترین لبخندها را خلق می‌کنند.

در دومین فستیوال قهوه و کافه ایران، برای اولین بار گردهمایی گسترده کافه‌های سیار از سراسر کشور، از ۱۱ لغایت ۱۴ آذر در بوستان گفتگو تهران برگزار خواهد شد.

جایی برای الهام شبکه سازی و دیده شدن برندهایی که با خلاقیت و پشتکار مسیر تازه ای در صنعت قهوه ایران باز کرده اند.

بی تردید؛ این فستیوال فقط یک نمایشگاه نیست، بلکه رویدادی برای اتصال، تجربه و آینده سازی در صنعت قهوه ایران است.

کد خبر 6627330

