خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان ساوه این روزها با تضادی آشکار در بازار گوشت قرمز مواجه است از یک‌سو دامداران و کشتارگاه‌هایی که همچنان با ظرفیت بالا مشغول تولید هستند و از سوی دیگر خانوارهایی که می‌گویند گوشت از سفره‌شان حذف شده است، در دل شهری که دامداران هنوز چرخ تولید را می‌چرخانند، مردم و رستوران‌داران تنها نظاره‌گر گرانی بی‌سابقه‌اند.

افزایش مداوم قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه نهاده‌های دامی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده گوشت قرمز در نگاه بسیاری به کالایی «لوکس» تبدیل شود؛ کالایی که حالا از غذای هفتگی به آرزوی ماهانه بدل شده است.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید سالانه بیش از ۱۳ هزار تن گوشت قرمز در این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان ساوه به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت قرمز در استان مرکزی شناخته می‌شود و تنها در شهر آوه بیش از ۶۰۰ واحد گوساله‌پرواری فعال است.

علیرضا طهماسبی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در شهرستان ساوه وجود دارد که این شهرستان را از نظر کمیت و کیفیت تولید گوشت قرمز در رتبه نخست استان مرکزی قرار داده است. با وجود این ظرفیت تولید، میزان مصرف داخلی بسیار پایین‌تر از تولید است.

طهماسبی گفت: مصرف روزانه گوشت قرمز در شهرستان حدود ۸.۲ تن است که در طول سال به ۳ هزار تن می‌رسد، ازاین‌رو بیش از ۱۰ هزار تن از گوشت تولیدی شهرستان به خارج از استان، عمدتاً به تهران، ارسال می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز بیان کرد: در چند ماه گذشته قیمت گوشت، به‌ویژه گوشت گوساله، نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و این افزایش ناشی از بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی، به‌خصوص جو و کاهش تولید علوفه داخلی است.

وی تأکید کرد: چنانچه قیمت دام زنده از هزینه تمام‌شده پایین‌تر باشد، تولید برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد و در نهایت عرضه گوشت در بازار کاهش خواهد یافت، بنابراین حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نهاده‌های دامی باید در اولویت باشد.

طهماسبی همچنین به واردات گوشت گرم در سال گذشته اشاره کرد و گفت: شهرستان ساوه با همکاری مباشرین توانست ۱۵۰ تن گوشت گرم وارد کند، اما اگر این منابع به تولیدکنندگان داخلی اختصاص می‌یافت، امکان تأمین نیاز بازار از داخل نیز فراهم بود.

در همین ارتباط رئیس اتحادیه رستوران‌داران و کبابی‌های ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد ورود دلال‌ها و خریداران از شهرهای اطراف به روستاهای منطقه هستیم، این افراد با پرداخت نقدی و پیشنهاد قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی بازار، دام‌ها را از دامداران خریداری می‌کنند.

مسعود خدامی ادامه داد: همین موضوع باعث بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش ناگهانی قیمت گوشت در سطح شهر شده است.

وی با اشاره به اعتراض گسترده رستوران‌داران و کبابی‌ها گفت: هر روز با تماس‌های مکرر همکاران روبه‌رو هستیم که از افزایش روزانه قیمت گوشت گلایه دارند، بسیاری از واحدها با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند و ادامه کار برایشان دشوار شده است.

در دل بازار روز ساوه، خبرنگار مهر پای صحبت مردم و فروشندگان نشسته تا از زبان خودشان بشنود که چطور گوشت، از یک ماده غذایی رایج به آرزویی دوردست تبدیل شده است.

یکی از فروشندگان باسابقه بازار روز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبلاً مشتری‌ها برای خرید نیم کیلو گوشت می‌آمدند، حالا فقط قیمت می‌پرسند و رد می‌شوند، برخی افراد حتی از کنار مغازه هم عبور نمی‌کنند، چون می‌دانند توان خرید ندارند.

مردی میان‌سال که برای خرید سبزی آمده و با حسرت به ویترین قصابی نگاه می‌کرد به خبرنگار مهر گفت: ما خودمان در ساوه زندگی می‌کنیم، شهری که گوشتش به تهران می‌رود، اما بچه‌هام ماه‌هاست گوشت نخورده‌اند، فقط بویش را از کوچه‌ها می‌شنویم.

وی گفت: برخی خانواده‌ها به سمت جایگزین‌های ارزان‌تر مانند سویا، تخم‌مرغ یا مرغ رفته‌اند، اما بسیاری معتقدند که این جایگزین‌ها نه از نظر تغذیه‌ای و نه از نظر طعم، قابل مقایسه با گوشت قرمز نیستند.

یکی از بانوان ساوجی که برای خرید مرغ آمده به خبرنگار مهر گفت: قبلاً هفته‌ای یک‌بار گوشت می‌خریدیم، حالا شاید ماهی یک‌بار توان خرید داشته باشیم، بچه‌ها دلشان کباب می‌خواهد، اما فقط در مهمانی‌ها یا مناسبت‌ها می‌توانیم تهیه کنیم.

واردات محدود و خشکسالی از عوامل اصلی افزایش گوشت قرمز در بازار

رئیس اتحادیه مواد پروتئینی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر، دلایل این گرانی را کاهش عرضه دام، خشکسالی، کمبود نهاده‌های دامی و توقف واردات از کشورهای تأمین‌کننده عنوان کرد.

مهدی سیفی‌پور افزود: واردات هدفمند و توزیع گوشت تنظیم بازار می‌تواند نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار گوشت قرمز گفت: در روزهای گذشته قیمت گوشت قرمز به‌طور محسوسی افزایش یافته و این موضوع نگرانی‌هایی را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه مواد پروتئینی شهرستان اراک گفت: بسیاری از دامداران به دلیل هزینه‌های بالای تأمین نهاده‌ها و نبود صرفه اقتصادی، از عرضه دام خودداری کرده‌اند.

سیفی‌پور بیان کرد: همچنین واردات گوشت از کشورهایی مانند برزیل متوقف شده و گوشت وارداتی از ارمنستان نیز به دلیل کیفیت پایین، با استقبال بازار مواجه نشده است.

سیفی‌پور با اشاره به قیمت‌های اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در برخی مناطق مانند تهران، قیمت گوشت تنظیم بازار تا ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده که خود موجب افزایش قیمت در سایر نقاط شده است در اراک نیز گوشت وارداتی با قیمت حدود ۷۰۰ هزار تومان عرضه شده که همچنان بالاتر از نرخ مصوب است.

کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف

سیفی‌پور با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: بسیاری از خانوارها به‌دلیل گرانی گوشت قرمز، مصرف خود را کاهش داده یا به سمت جایگزین‌هایی مانند گوشت بوقلمون رفته‌اند، با این حال، گوشت قرمز همچنان جایگاه خاصی در سفره‌های ایرانی دارد و جایگزینی کامل آن امکان‌پذیر نیست.

درخواست برای توزیع گوشت منجمد

وی از نامه‌نگاری‌های انجام‌شده برای تأمین گوشت منجمد تنظیم بازار خبر داد و گفت: در صورت تأمین این نوع گوشت با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، می‌توان بخشی از فشار بازار را کاهش داد، کارشناسی دقیق و توزیع هدفمند از سوی نهادهای مسئول، لازمه تحقق این هدف است.

سیفی‌پور با اشاره به جایگاه استان مرکزی در تولید گوشت قرمز گفت: با وجود ظرفیت بالای تولید، رقابت با خریداران سایر استان‌ها که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید دام می‌کنند، موجب فشار بر بازار داخلی شده است و امیدواریم با حمایت مسئولان و اجرای سیاست‌های مؤثر، شاهد ثبات در بازار گوشت قرمز باشیم.