توزیع 913 تن گوشت مرغ منجمد در استان مرکزی

علی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه 245 تن گوشت قرمز منجمد در سطح استان توزیع شده است، افزود: در این مدت 10 هزار و 749 راس گوسفند به وزن 529 تن و 115 تن گوشت گوساله از دامداران خریداری شده است.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی سالانه 50 هزار تن مرغ، 50 هزار تن گوشت قرمز، 21 هزار تن تخم مرغ و 311 هزار تن شیر تولید می ‌شود.

وی با اشاره به مازاد تولید در استان مرکزی گفت: نوسانات قیمت کشور بر قیمت تولیدات استان تاثیر مستقیم دارد که در این زمینه برای متعادل نگه داشتن بازار برای مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان باید شرکت‌ پشتیبانی امور دام در زمان کاهش تقاضا و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا و کاهش تولید به خرید و ذخیره‌ سازی به موقع بپردازد.

مومنی با اشاره به اینکه عمده خرید، واردات، ذخیره‌ سازی و فروش نهاده‌ های دامی تا سال 77 بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام بوده افزود: در پی آزاد سازی صنعت طیور، این امور به بخش خصوصی واگذار شد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت بر محصولاتی که خریداری می شود نظارت مستمر و موثر دارد که این امر باعث اطمینان مصرف‌ کنندگان و افزایش کیفیت کار کشتارگاه‌ ها شده است.