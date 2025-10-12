صفری: استان مرکزی پیشتاز تولید و سلامت محصولات دامی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری شامگاه یکشنبه در آیین بزرگداشت روز دامپزشکی با بیان اینکه امنیت غذایی بر پایه دو مؤلفه «تولید و فراهمی» و «سلامت» استوار است، اظهار کرد: استان مرکزی با وجود محدودیت‌های موجود، توانسته در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار تن مرغ تولید کند که بالغ بر ۳۰ هزار تن آن مازاد بر نیاز داخلی استان بوده است.

وی با اشاره به آمار تولید سایر محصولات دامی در استان افزود: در سال گذشته بیش از ۵۴ هزار تن گوشت قرمز در استان تولید شده که حدود ۷۰ درصد آن مازاد بر مصرف داخلی بوده است. همچنین در حوزه تخم‌مرغ، از مجموع ۵۲ هزار تن تولید، نزدیک به ۷۰ درصد آن مازاد بر نیاز استان به دست آمده است.

صفری با اشاره به تولید شیر در استان مرکزی گفت: در سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ هزار تن شیر تولید شده که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن بیش از نیاز مصرفی استان بوده و به عنوان مازاد محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با تجلیل از تلاش تولیدکنندگان این بخش، بیان کرد: تولیدکنندگان نه‌تنها نیاز استان را تأمین کرده‌اند، بلکه استان مرکزی را به عنوان یکی از صادرکنندگان محصولات دامی به سایر استان‌ها از جمله تهران مطرح ساخته‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت سلامت محصولات دامی، تصریح کرد: این دستاورد بزرگ حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران دامپزشکی و خانواده بزرگ دامپزشکی استان است که با نظارت مستمر، سلامت کامل محصولات را تضمین کرده‌اند و باید اذعان کرد تاکنون هیچ‌گونه حاشیه‌ای در زمینه سلامت محصولات کشاورزی استان گزارش نشده است.

صفری با اشاره به شرایط دشوار گذشته، به ویژه در دوران جنگ اخیر، گفت: در آن ایام، مردم استان مرکزی با وجود افزایش چشمگیر مصرف، هیچ‌گاه با کمبود مواجه نشدند و تولیدکنندگان با تمام توان در کنار مردم بودند، در شرایطی که خرید مردم دو تا سه برابر شده بود، هیچ مشکلی در تأمین محصولات وجود نداشت.

وی با تأکید بر تداوم تولید پایدار در استان، اظهار داشت: علی‌رغم محدودیت‌های موجود، تولید محصولات سالم و بدون حاشیه همچنان ادامه دارد و این روند نویدبخش استمرار امنیت غذایی در سطح استان و کشور است.

دامپزشکی نقشی حیاتی و گسترده در تضمین ایمنی مواد غذایی ایفا می‌کند

رئیس نظام دامپزشکی استان مرکزی، در بیان اهمیت دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه، سلامت دام، حفظ محیط زیست و تضمین ایمنی مواد غذایی گفت: دامپزشکی نقشی حیاتی و گسترده در این زمینه‌ها ایفا می‌کند.

حجت‌الله نیرومند با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از مردم تنها به درمان دام توجه دارند، تصریح کرد: مسئولیت و توانمندی‌های دامپزشکی فراتر از این تصور است و در حوزه‌های سلامت غذایی، سلامت جامعه و محیط زیست رسالت بزرگی بر عهده دارد.

نیرومند همچنین با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه همکاران خود که غالباً نادیدنی است، تاکید کرد: این تلاش‌ها عاملی اساسی در دستیابی به موفقیت‌های کنونی در حوزه دامپزشکی هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ نیروی متخصص در استان مرکزی فعال هستند، هدف خود را افزایش کیفیت خدمات از طریق تعامل با سازمان‌های مرتبط، ارتقای ابزارهای کاری و بهبود سطح ایمنی در فرآیند تولید عنوان کرد.