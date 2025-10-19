امکان گشایش اقتصادی با پرتودهی محصولات کشاورزی + فیلم

محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقش و جایگاه صنعت هستهای در رشد و توسعه علوم و فنون گفت: اینکه بگوییم صنعت هستهای یکی از صنایع پیشتاز و موتور کشنده توسعه علم و فناوری است، امری کاملاً واضح و اثباتشده به شمار میآید، زیرا ما در همه رشتهها و در تمامی علوم و فنون به صنعت هستهای نیاز داریم.
ویافزود: سادهترین و در دسترسترین نمونه اثرگذاری صنعت هستهای، سامانههای اندازهگیری و ابزار دقیق است؛ بهگونهای که هرجا جریانهای سنگین وجود داشته باشد، بهویژه در خطوطی که از نظر ایمنی دارای حساسیت بسیار بالا هستند، مانند پالایشگاهها و صنایع بزرگ، سیستم اندازهگیری، باید با توجه به جریان، فشار و دما از سامانههای بسیار حساس و دقیقی همچون فناوریهای هستهای بهرهمند شود.
ایفای نقش صنعت هستهای در صنعت نفت
معاون رئیس جمهور بیان کرد: این موضوع دامنه وسیعی از ظرفیت فناورانه را ایجاد میکند که در تمامی رشتهها میتواند نقشآفرینی مؤثری داشته باشد. در بخش نفت، از چاهپیمایی و شناسایی ذخایر گرفته تا مراحل سرچاهی و درونچاهی و فرآیندهای پاییندستی که منجر به تولید مشتقات نفتی میشود، صنعت هستهای در تمامی این مراحل نقشی کلیدی ایفا میکند.
نقش راهبردی صنعت هستهای در فناوریهای هایتک
وی با بیان اینکه میتوان گفت، در فناوریهای هایتک، صنعت هستهای نقشی کلیدی و راهبردی دارد، خاطر نشان کرد: هر رشتهای را که مورد بررسی قرار دهیم صنعت هستهای در آن نقش کلیدی دارد. از سویی این صنعت دارای دو بخش انرژی و غیرانرژی است. بخش انرژی به طور طبیعی شامل تولید برق نیروگاهی است که مردم میتوانند از آن بهرهمند شوند، اما بخش غیرانرژی که در حقیقت به عنوان پرتوها مطرح میشود، بخشهای متنوعی دارد؛ از جمله پرتودهی محصولات کشاورزی.
اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر با پرتودهی محصولات کشاورزی، آفات و سموم از آن جدا میشود و به صورت طبیعی، قابلیت انبارداری محصولات افزایش یافته، محصولات زود از بین نرفته و از فساد زودهنگام آن جلوگیری میشود. همچنین با این روش، آفات به جان و سلامت مردم نمیافتد و آن را به خطر نمیاندازد و همچنین برای صادرات نیز مانعی ایجاد نمیشود؛ در نتیجه، گشایش اقتصادی بزرگی برای کشور و مردم به وجود میآید.
ردیف بودجه هستهای ثابت است
وی در خصوص افزایش ردیف بودجه نسبت به سال آینده گفت: خیر، در آن بخش تغییری نخواهیم داشت و رقم بودجه ثابت است.
