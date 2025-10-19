زنگ هفته پیوند اولیا و مربیان در مدارس گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه، عصر یکشنبه در آئینی که به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان در دبستان سلمان فارسی برگزار شد، ضمن گرامیداشت این هفته گفت: هفته پیوند اولیا و مربیان بهترین فرصت برای تقویت همکاری و تعامل سازنده میان اولیا و مربیان است و می‌تواند زمینه پیشرفت بیش از پیش دانش‌آموزان را فراهم کند.

عبدالله باور در جمع اولیا دانش آموزان با اشاره به جایگاه انجمن اولیا و مربیان در مدارس افزود: انجمن اولیا و مربیان نقش محوری در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی مدارس دارد و مشارکت فعال اولیا، یکی از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت نظام آموزشی است.

مدیر آموزش و پرورش گناوه تصریح کرد: اولیا با همراهی و تعامل مستمر با مربیان و مدیران مدارس، می‌توانند در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی نقش‌آفرینی کنند و زمینه رشد و پیشرفت همه جانبه دانش‌آموزان را فراهم سازند.

وی همچنین از والدین خواست تا ارتباط خود با مدارس را مستمر و سازنده نگه دارند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی مشارکت فعال داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش گناوه با تاکید بر مشارکت اولیا در امر تعلیم و تربیت، هفته پیوند اولیا و مربیان را بهترین و مناسب‌ترین فرصت برای تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش‌آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانست.

در پایان این آئین، زنگ نمادین پیوند اولیا و مربیان با حضور مسئولان، مدیران مدارس و جمعی از اولیا و دانش‌آموزان نواخته شد.

همچنین انتخابات انجمن اولیا و مربیان نیز برگزار شد و اولیا دانش آموزان با انداختن رآی خود در صندوق آرا نمایندگان و منتخبین خود را انتخاب کردند.