  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در کرمانشاه برگزار شد

گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان صبح سه‌شنبه در تالار شهید بهشتی کرمانشاه با حضور علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان به میزبانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در تالار شهید بهشتی برگزار شد.

در این آئین جمعی از اولیا، مربیان و دانش‌آموزان مدارس کرمانشاه حضور داشتند و ضمن گرامیداشت این هفته، بر اهمیت ارتباط سازنده خانواده و مدرسه در مسیر رشد و تربیت نسل آینده تأکید شد.

در ادامه مراسم، علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز حضور یافت.

همچنین در این برنامه، پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان قرائت شد و از تلاش‌های مربیان و اولیای فعال در تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه قدردانی به عمل آمد.

کد خبر 6629289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها