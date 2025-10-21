گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان به میزبانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در تالار شهید بهشتی برگزار شد.

در این آئین جمعی از اولیا، مربیان و دانش‌آموزان مدارس کرمانشاه حضور داشتند و ضمن گرامیداشت این هفته، بر اهمیت ارتباط سازنده خانواده و مدرسه در مسیر رشد و تربیت نسل آینده تأکید شد.

در ادامه مراسم، علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز حضور یافت.

همچنین در این برنامه، پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان قرائت شد و از تلاش‌های مربیان و اولیای فعال در تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه قدردانی به عمل آمد.