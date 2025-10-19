به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه مناطق مختلف این باریکه را آماج حملات خود قرار داد که بر اثر این حملات ۴۵ نفر به شهادت رسیدند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که ارتش اشغالگر موج گسترده و سنگین حملات هوایی به ده‌ها هدف را در تمام مناطق نوار غزه آغاز کرده است.

این رسانه صهیونیستی مدعی شد که جنگنده‌های این رژیم از صبح امروز تاکنون ۱۳۰ هدف حماس را در غزه آماج حملات خود قرار داده‌اند.

جنبش حماس در واکنش به حملات اسرائیل با تأکید بر پایبندی به توافق آتش‌بس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از همان روز اول این توافق را نقض کرده و از عمل به مفاد آن خودداری می‌کند.