۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۳

جلسه امنیتی نتانیاهو برای بررسی اوضاع غزه

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نتانیاهو در جلسه‌ای با حضور مقام‌های امنیتی این رژیم، اوضاع امنیتی را در نوار غزه بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای ارزیابی اوضاع غزه با مقام‌های سرویس امنیتی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

این جلسه در حالی برگزار خواهد شد که «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» در اظهاراتی گفت: غزه باید کاملاً منزوی و اشغال شود، اجساد سربازان اسیر شده باید بازگردانده و حکومت حماس باید سرنگون شود. هیچ جایی برای تردید یا تعلل وجود ندارد.

رژیم صهیونیستی از همان لحظات ابتدای اجرای آتش بس در نوار غزه به بهانه های واهی تلاش کرده که آن را نقض کند. منابع بیمارستانی در نوار غزه گزارش داده اند که از زمان اعلام توقف جنگ علیه نوار غزه، ۵۱ فلسطینی بر اثر حملات ارتش اسرائیل شهید و بیش از ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

    • جهانبخش IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      نتانیاهو سگی کثیف

