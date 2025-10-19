به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر رسانهای غزه در بیانیهای اعلام کرد که از زمان اعلام پایان جنگ علیه نوار غزه، اشغالگران مرتکب مجموعهای از تخلفات جدی و مکرر شدهاند که این امر به منزله نقض آشکار قطعنامه آتشبس و قوانین حقوق بشر است.
دفتر رسانهای غزه افزود: این تخلفات که ۸۰ مورد است، شامل تیراندازی مستقیم به غیرنظامیان، بمباران، هدفگیری عمدی و دستگیری تعدادی از غیرنظامیان میشود و این اقدامات بیانگر رویکرد تهاجمی مداوم اشغالگران علیرغم اعلام آتشبس است.
این بیانیه میافزاید: این تخلفات بدون استثنا در تمام استانهای نوار غزه رصد شده است و ثابت میکند که اشغالگران به تعهدات خود مبنی بر توقف تجاوز عمل نکردهاند و به سیاست خود در کشتار و ترور مردم فلسطین ادامه میدهند.
دفتر رسانهای دولت در غزه همچنین اعلام کرد که دشمن صهیونیستی از زمان تصمیم به آتشبس جنگ علیه غزه، مرتکب ۸۰ مورد نقض آتشبس شده است که در نتیجه آن ۹۷ تن شهید و ۲۳۰ نفر زخمی شدند.
این دفتر اشغالگران را مسئول نقض مکرر آتشبس دانست و از سازمان ملل متحد و طرفهای ضامن خواست که فوراً مداخله کرده و رژیم صهیونیستی را مجبور به توقف تجاوز به غزه کنند.
