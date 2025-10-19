جزئیات جدید از نشست پرتنش ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک جلسه پرتنش در کاخ سفید از زلنسکی خواست تا شرایط روسیه را برای پایان جنگ بپذیرد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در این جلسه به زلنسکی اطلاع داد که پوتین گفته اگر اوکراین شرایط روسیه را نپذیرد، آن را نابود خواهد کرد.

منابع آگاه گفتند که این دیدار ترامپ و زلنسکی بارها به مشاجره کشیده شد و ترامپ در این جلسه بارها بر سر زلنسکی فریاد زده است.

به گفته این منابع، ترامپ در این دیدار، نقشه‌های اولیه را کنار گذاشت و اصرار داشت که زلنسکی کل منطقه دونباس را به روسیه واگذار کند.

این منابع گفتند که ترامپ بسیاری از نکاتی را که پوتین در تماس تلفنی روز قبل از دیدار مطرح کرده بود، تکرار کرد.

فایننشال تایمز همچنین به نقل از مقامات اروپایی نوشت که ترامپ مواضع پوتین را حتی زمانی که با اظهارات اخیرش در مورد ضعف روسیه در تضاد بود، پذیرفت.

به نوشته این روزنامه، ترامپ به زلنسکی گفت که پوتین به او گفته است که این درگیری صرفاً یک عملیات ویژه است، نه یک جنگ.

پیش از این شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان با اشاره به دیدار دیروز دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید نوشت که طرفین بعد از نشست درباره سرنوشت جنگ اوکراین به اختلاف خوردند.

سی‌ان‌ان به نقل از منابع نوشت که دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید «پرتنش، صریح و گاهاً حاوی بحث‌های ناخوشایند بوده است.»

فایننشال تایمز همچنین نوشت ترامپ به زلنسکی گفته است که پوتین به او گفته که یا باید توافق را بپذیرد یا اوکراین نابود می‌شود.

فایننشال تایمز در ادامه نوشت که ترامپ بخش زیادی از جلسه را صرف تکرار استدلال‌های پوتین در مورد جنگ کرده و به زلنسکی گفته است که او در حال شکست در جنگ با روسیه است.

فایننشال تایمز در ادامه نوشت که دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی نشان دهنده مواضع مبهم رئیس‌جمهور آمریکا در مورد جنگ و تمایل او به تأیید خواسته‌های افراطی پوتین است.