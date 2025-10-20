ترامپ: اوکراین باید به جنگ پایان دهد؛ ۸۷درصد دونباس در اختیار مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر این باور است که اوکراین باید «در خطوط درگیری توقف کند» و به جنگ با روسیه پایان دهد و شرایط قلمرویی فعلی را به عنوان مبنای مذاکرات آتی بپذیرد.

ترامپ در بازگشت به واشنگتن در جمع خبرنگاران گفت که روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ملاقات «دوستانه‌»ای داشته و گزارش‌ها درباره اینکه کی‌یف را به واگذاری تمام منطقه دونباس به مسکو ترغیب کرده است را تکذیب کرد.

وی به خبرنگاران گفت: نه ما هرگز دراین‌باره بحث نکردیم. آنچه آنها باید انجام دهند، تنها این است که در خطوط درگیری توقف کنند.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که در منطقه دونباس «روسیه ۸۷ درصد قلمرو را تصرف کرده است» و اوکراین می‌تواند «بعدها در ادامه کار بر سر چیزی مذاکره کند» اما توقف فوری جنگ در اولویت قرار دارد.

منطقه دونباس که دونتسک و لوهانسک را در برمی‌گیرد، از سال ۲۰۱۴ همواره در کانون جنگ بوده است. پس از الحاق کریمه به روسیه در آن سال، با آغاز عملیات ویژه نظامی در فوریه ۲۰۲۲، نیروهای مسکو کنترل خود را بر سر بخش عمده‌ای از منطقه گسترش دادند.

مسکو بارها تاکید کرده است که عملیات نظامی ویژه در اوکراین زمانی پایان خواهد یافت که همه اهداف آن محقق شوند. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این اهداف می‌توانند از طریق عملیات نظامی ویژه یا مذاکرات محقق شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه، اهداف این عملیات را اعلام کرده و شامل خلع سلاح و نازی‌زدایی اوکراین، برقراری وضعیت بی‌طرفی این کشور و به‌رسمیت‌شناختن واقعیت‌های میدانی است.

جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک و همچنین مناطق زاپروژیا و خرسون، پس از همه‌پرسی‌هایی که از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار شد، به روسیه پیوستند. مالکیت کریمه و سواستوپل نیز پس از همه‌پرسی برگزارشده در مارس ۲۰۱۴ و به‌دنبال کودتا در اوکراین، به روسیه بازگشت.