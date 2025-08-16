به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد که سران کشورهای اروپایی برای شرکت در نشست روز دوشنبه میان زلنسکی و ترامپ روسای جمهور آمریکا و اوکراین در کاخ سفید دعوت شده‌اند.

این روزنامه به نقل از مقاماتی ناشناس گزارش داد که از سران اروپایی دعوت شده است تا در نشست میان ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در کاخ سفید در روز دوشنبه ۱۸ آگوست شرکت کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش گفت که عصر دوشنبه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار و درباره توافقی برای پایان دادن به جنگ بین مسکو و کی‌یف گفتگو خواهد کرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» با اشاره دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا نوشت که این دیدار «خیلی خوب پیش رفت» و با «تماسی شبانه با زلنسکی و سایر رهبران اروپایی از جمله مارک روته، دبیرکل ناتو همراه بود.»

ترامپ جزئیاتی درباره این توافق ارائه نکرده بود اما افزود که زلنسکی عصر دوشنبه برای بحث درباره این پیشنهاد، در دفتر بیضی کاخ سفید به وی ملحق خواهد شد.