سقوط یک هواپیمای اماراتی در دریا+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از نیروهای پلیس هنگ کنگ گزارش داد که یک هواپیمای باری اماراتی حین فرود در فرودگاه بین المللی هنگ کنگ دچار سانحه شد.

این هواپیمای باری از نوع بوئینگ ۷۴۷ از مبدأ دبی برخواسته و حین فرود در فرودگاه مذکور از مسیر خود منحر شده و با خودروی مستقر در فرودگاه برای هدایت هواپیماها برخورد کرد.

گزارش شده که این هواپیمای اماراتی به داخل دریا سقوط کرده است. سانحه مذکور باعث کشته شدن یک مرد ۳۰ ساله در باند فرود و همچنین یک مرد ۴۱ ساله شده است.