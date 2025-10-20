تعطیلی کشتارگاه سنتی دام باشت به زودی؛ ساخت ساختمان جدید در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم چهار لنگ صبح دوشنبه در دیدار با فرماندار باشت به وضعیت فعالیت کشتارگاه دام این شهر اشاره کرد و افزود: کشتارگاه سنتی دام این شهر به دلیل نداشتن وسیله مناسب حمل و نقل نامناسب، زنجیره سرد، نداشتن سیستم دفن فاضلاب، نزدیکی به منازل مسکونی و مجتمع ادارات به زودی تعطیل می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان ادامه داد: بوی نامطبوع و دفع خون و ضایعات کشتارهای دام سبک و سنگین هم از دیگر از مشکلات این کشتارگاه سنتی است که باعث گلایه شهروندان همجوار این کشتارگاه شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق مصوبات ستاد ساماندهی کشتارگاه‌های دام استان مقرر شد شهرداری باشت نسبت به جانمایی زمین احداث کشتارگاه جدید در مکان مناسب و متناسب با تاییدیه کارشناسان دامپزشکی اقدام کند، اظهار کرد: با همکاری و تعامل خوب مجموعه شهرداری و حمایت‌های فرماندار، جانمایی و ساخت کشتارگاه جدید در حال انجام است.

فرماندار باشت هم ضمن تمجید از پیگیری‌های خوب حوزه دامپزشکی در خصوص وضعیت کشتارگاه دام این شهرستان، گفت: پیش از تعطیلی کشتارگاه باید جلسه‌ای با حضور قصابان شهر، مجموعه دامپزشکی و شهرداری برگزار و ضمن توجیح آنان و ارائه تسهیلات لازم از جمله هماهنگی با کشتارگاه دام گچساران برای کشتار دام‌ها و همچنین تامین خودربرای جابه جایی حمل لاشه‌های کشتارشده انجام شود تا شاهد تبعات اجتماعی در سطح شهر نباشیم.

بهنام برازنده خواستار تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر مراکز عرضه شهر باشت شد و اظهار کرد: با توجه به زمانبر بودن احداث ساختمان جدید کشتارگاه، همه دستگاه‌های اجرایی برای کمک به بهبود وضعیت شهر تقسیم وظایف کنند.

هماهنگی با مجموعه قصابان شهر باشت برای تعطیلی کشتارگاه سنتی دام این شهر تعطیل و اقدامات لازم برای تهیه وتامین گوشت مورد نیاز از کشتارگاه گچساران با همکاری شهرداری این شهر از مصوبات این نشست بود.