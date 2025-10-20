تشریح موجودی واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر محموله‌های وارداتی قبلی واکسن آنفلوانزا به طور کامل در مراکز بهداشت و داروخانه‌ها توزیع شده و موجودی فعلی بازار مربوط به همان محموله‌ها است. علاوه بر آن، بخشی از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین شده و تاکنون حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دُز واکسن آنفلوانزای ایرانی به داروخانه‌ها ارسال و در حال عرضه است.

وی در خصوص گزارش‌های مردمی مبنی بر تفاوت قیمت واکسن‌ها با تاکید بر اینکه فروش خارج از نرخ مصوب تخلف است، توضیح داد: در ابتدا محموله‌ای شامل ۱.۵ میلیون دُز واکسن چهارظرفیتی توسط شرکت خصوصی از کشور هلند وارد شد که با توجه به پیش‌بینی تأمین مناسب، این واکسن‌ها بدون محدودیت در داروخانه‌ها توزیع و در اختیار مردم قرار گرفت. در مرحله بعد، تأمین واکسن از مسیر دوم یعنی فرانسه توسط شرکت دیگری دنبال شد؛ به دلیل محدود بودن موجودی، این واکسن سه ظرفیتی به صورت کنترل‌شده و تنها در داروخانه‌های منتخب شبانه‌روزی یا داروخانه‌های تعیین شده از سوی معاونت غذا و دارو عرضه شد تا دسترسی عادلانه برای همه متقاضیان فراهم شود.

هاشمی گفت: برخی مطب‌ها یا مراکز غیردارویی تعداد اندکی واکسن‌های هلندی توزیع شده در محموله اول را خریداری کرده و اکنون با قیمتی بالاتر عرضه می‌کنند که این اقدام تخلف محسوب می‌شود. لازم به تاکید است که قیمت واکسن مصوب است و توزیع باید صرفاً از مسیر رسمی داروخانه‌ها انجام شود؛ هرگونه فروش خارج از شبکه یا با قیمت غیرمجاز، پیگرد قانونی خواهد داشت.