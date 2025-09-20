قیمت واکسن آنفلوانزا «دلاری» شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها اگر سراغ واکسن آنفلوانزا را از داروخانه‌ها بگیرید، به شما می‌گویند تمام شده و باید منتظر بمانید تا توزیع محموله‌های جدید آغاز شود.

حجم زیادی از بازار واکسن آنفلوانزا در کشور توسط محموله‌های وارداتی از دو کشور هلند و فرانسه تأمین می‌شود و این در حالی است که تولید کننده داخلی نیز برای واکسن آنفلوانزا داریم که البته شرایط تزریق آن برای همه رده‌های سنی فراهم نیست و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند واکسن ایرانی آنفلوانزا را تزریق کنند.

در سال‌های گذشته برای واردات واکسن آنفلوانزا، ارز اختصاص داده می‌شد و در نتیجه آن، قیمت آن هم برای متقاضیان تا حدود زیادی قابل قبول بود. اما، امسال این موضوع منتفی شد و واکسن وارداتی آنفلوانزا با ارز بازار وارد شده است. بر همین اساس، قیمت آن ۹۱۷ هزار تومان تعیین شده بود که البته این گرانی هم چندان اثرگذار نبود؛ به طوری که محموله اول که در سطح داروخانه‌ها توزیع شد، خیلی زود به پایان رسید.

گفته می‌شود کار توزیع محموله جدید واکسن‌های آنفلوانزا، در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد، اما آن طور که شنیده می‌شود؛ قیمت واکسن در محموله‌های جدید، دستخوش تغییر خواهد شد و در نتیجه آن، واکسن آنفلوانزا هم وارد بازی «گرانی» شده است.

هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه امسال واکسن‌های وارداتی با ارز آزاد خریداری شده اند، قیمت آن نیز افزایش یافته و شنیده می‌شود برای محموله جدید هم دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به نوسان نرخ دلار، حدود ۱۲۰ تومان افزایش قیمت برای واکسن‌های وارداتی آنفلوانزا پیش بینی شده است.

با توجه به اینکه قیمت واکسن وارداتی در محموله اول ۹۱۷ هزار تومان بود، اگر این افزایش قیمت اعمال شود؛ قیمت جدید واکسن آنفلوانزا بالای یک میلیون و ۴۰ هزار تومان خواهد بود.