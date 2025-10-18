مهشید ناصحی، رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونتهای حاد تنفسی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر به عفونتهای حاد تنفسی اشاره کرد و گفت: علاوه بر برنامه کنترل سل، ما در زمینه عفونتهای حاد تنفسی نیز فعالیت داریم. تمرکز ما در این زمینه بر روی ان دسته از عوامل بیماریزا با قابلیت ایجاد اپیدمی (با تأکید بر آنفلوانزا و کووید -۱۹) است.
وی ادامه داد: اغلب عوامل ایجاد کننده عفونتهای حاد تنفسی (که قالب از دسته ویروسها هستند) دارای الگوی فصلی هستند. یعنی در فصل سرما شیوع بیشتری پیدا میکنند، بخصوص آنکه در فصول سرما، مردم در فضاهای بسته حضور بیشتری دارند و در شرایط تراکم جمعیتی در فضاهای بسته و با تهویه ناکافی، انتشار و انتقال ویروس از فرد مبتلا به سالم بیشتر اتفاق میافتد.
به گفته وی؛ گروههای جمعیتی خاصی مانند سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و زمینهای، در صورت ابتلاء، بیشتر دچار اشکال شدید بیماری شده، به بستری در بیمارستان نیاز پیدا میکنند و متاسفانه احتمال مرگ و میر در صورت ابتلا نیز در آنها لیشتر از عموم جامعه است.
توصیههای پیشگیرانه در فصل سرد
ناصحی افزود: از مردم میخواهیم همان اقدامات پیشگیرانهای را که در زمان کووید انجام میدادند، در فصل سرما نیز ادامه دهند. استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ مانند مترو، رعایت فاصله فیزیکی یک تا دو متری، و رعایت آداب تنفسی هنگام عطسه و سرفه بسیار مهم است و باید بدانیم برخی از مبتلایان به این عفونتها ممکن است بدون علامت باشند.
