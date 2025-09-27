پاسخ پیرصالحی به کمبود واکسن آنفلوانزا

به گزارش خبرنگار مهر، محموله اول واکسن آنفلوانزا، از چندی قبل در سطح داروخانه‌های کشور توزیع شد و در نهایت، خیلی زود تمام شد.

این در حالی است که امسال قیمت واکسن آنفلوانزا با دلیل اینکه بدون ارز حمایتی وارد شده است، قیمت آن نسبت به سال قبل، خیلی گران‌تر شده است و پیش بینی می‌شد با استقبال کمتری برای خرید مواجه شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص کمبود واکسن آنفلوانزا، گفت: امسال سیاست سازمان غذا و دارو، واردات ۵ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا را دارد، اما شرکت‌هایی که باید واکسن بیاورند، محتاط عمل می‌کنند. زیرا، یا پول ندارند و یا اینکه سال‌های گذشته که وارد کرده بودند؛ بدون مصرف باقی مانده بود. به همین دلیل، با احتیاط عمل می‌کنند.

وی با اعلام اینکه ۱.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا در مرحله اول وارد شد، افزود: قرار است دو میلیون دوز دیگر نیز وارد شود.

پیرصالحی گفت: آنچه مسلم است، واردات واکسن آنفلوانزا، به سیاست شرکت‌ها بستگی دارد که بتوانند هزینه‌ها را تأمین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال واردات واکسن آنفلوانزا بدون ارز حمایتی انجام می‌شود و از همین رو، قیمت آن ۹۱۷ هزار تومان تعیین شده بود که احتمال می‌رود در واردات محموله بعدی، این قیمت دوباره دستخوش تغییر و افزایش شود.

به گفته متخصصین عفونی، بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا، ماه‌های شهریور و مهر و نهایتاً، آبان است.