به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برنامه‌های کاری حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در تهران، وی به همراه عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و شیروانی مشاور گردشگری استاندار با عادل نورعلی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی کاسپین دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، ضمن بررسی برنامه‌های پروازی و نیازهای سفرهای زیارتی، زمان‌بندی جدید پروازهای همدان مشهد و بالعکس نهایی شد و مقرر گردید این پروازها به‌زودی از سر گرفته شود.

استاندار همدان، ازسرگیری این مسیر هوایی را گامی مؤثر در توسعه گردشگری مذهبی استان، تسهیل سفر زائران به مشهد مقدس و تقویت جایگاه فرودگاه بین‌المللی همدان در شبکه پروازی کشور دانست.