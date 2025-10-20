  1. استانها
  2. همدان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

پروازهای همدان ـ مشهد به‌زودی ازسر گرفته می‌شود

همدان– در پی پیگیری‌های مستمر استاندار همدان پروازهای مسیر همدان ـ مشهد و بالعکس طی روزهای آینده مجدداً برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برنامه‌های کاری حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در تهران، وی به همراه عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و شیروانی مشاور گردشگری استاندار با عادل نورعلی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی کاسپین دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، ضمن بررسی برنامه‌های پروازی و نیازهای سفرهای زیارتی، زمان‌بندی جدید پروازهای همدان مشهد و بالعکس نهایی شد و مقرر گردید این پروازها به‌زودی از سر گرفته شود.

استاندار همدان، ازسرگیری این مسیر هوایی را گامی مؤثر در توسعه گردشگری مذهبی استان، تسهیل سفر زائران به مشهد مقدس و تقویت جایگاه فرودگاه بین‌المللی همدان در شبکه پروازی کشور دانست.

