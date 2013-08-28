ورود سرمایه گذاران به حوزه گردشگری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر چهار شنبه در مراسم بهره برداری از باشگاه پروازی همدان با بیان اینکه همدان از لحاظ گردشگری و تفریحی یکی از استان های ویژه در کشور است، عنوان کرد: مسئولان استان باید از این فرصت ها برای پیشبرد استان بیشتر استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه زیر ساخت های لازم برای جذب گردشگر در استان باید آماده می شد، ادامه داد: کار زیر ساخت ها انجام شده است.

استاندار همدان افزود: یکی از زیر ساخت ها بحث فرودگاه بود که در برنامه قرار گرفت و در کمترین مدت زمان پیش بینی شده کارهای فرودگاه انجام شد.

آزاد با بیان اینکه حدود شش ماه طول کشید تا مشکلات باند فرودگاه همدان رفع شد، بیان کرد: کار فرودگاه همدان به پایان رسیده است و از نظر پروازی هیچ مشکلی وجود ندارد و هر نوع هواپیمایی می تواند از باند این فرودگاه برخیزد و یا بنشیند.

وی ادامه داد: ایجاد آزاد راه و بزرگ راه و اصلاح نقاط حادثه خیز از جمله کارهای زیرساختی در استان همدان است.

استاندار همدان با بیان اینکه با اصلاحات زیر ساختی انجام گرفته امسال گردشگران و مسافران استان همدان نسبت به پارسال افزایش داشته است، اظهار داشت: زیرساخت های راه آهن کامل شده است و مشکلاتی هم که در بحث ریل وجود دارد به زودی رفع می شود.

علی محمد آزاد در ادامه از سازمان حج و زیاره گلایه کرد و ادامه داد: سازمان حج و زیاره برای پرواز حجاج از فرودگاه همدان هیچ کمکی نکرده است و در این راستا رایزنی با عربستان انجام نداده است.

وی همچنین از شرکت های هواپیمایی گلایه کرد و ابراز داشت: برای فرودگاه همدان سرمایه گذاری هنگفتی انجام شده است و مشکلات فنی و تجهیزاتی ندارد اما شرکت های هواپیمایی می گویند نمی توان از فرودگاه همدان پرواز انجام داد.

استاندار همدان ادامه داد: از فرودگاه همدان پرواز به مشهد انجام می شود و به زودی نیز پرواز کیش و تهران انجام خواهخد شد.

آزاد با اشاره به اینکه قصد انجام پروازهای خارج از کشور را داریم، اظهار داشت: پرواز به خارج از کشور در صورت وجود مسافر انجام می شود.