به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی بعدازظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی با تورهای مسافرتی همدان که به بهانه راه اندازی مجدد پروازهای فرودگاه همدان برگزار شد، اظهار داشت: پروازها با پیگیری های مستمر برقرار شده و به دنبال پایداری این پروازها هستیم.

وی با بیان اینکه پروازهای فرودگاه همدان از دهه سوم تیرماه آغاز می شود اما پایداری پروازها به استقبال از این برنامه وابسته است و همکاری بخش خصوصی، دولت و رسانه‌ها به این موضوع تحقق می بخشد، گفت: دولت زیرساختهای لازم را مهیا کرده و بخش خصوصی و مردم استان همدان باید به پایداری آن کمک کنند.

کاهش نقش شرکت سیاحتی علیصدر در پایداری پروازها مدنظر باشد

عراقی با تاکید بر پیگیری های انجام شده از سوی شرکت سیاحتی علیصدر برای برقراری این پروازها، عنوان کرد: کاهش نقش شرکت سیاحتی علیصدر در پایداری پروازها باید مدنظر باشد و با توان بخش خصوصی و مردم پروازها پایدار شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه اگر بخش دولتی به طور دائم از پروازها حمایت کند این اقدام نتیجه بخش نخواهد بود، گفت: دولت باید زیرساختها را مهیا و زمینه شکوفایی اقتصاد و رفاه را فراهم و امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

حمایتهای دولتی از هر اقدامی باید روزی به نتیجه برسد

وی با تاکید بر اینکه حمایتهای دولتی از هر اقدامی باید روزی به نتیجه برسد، گفت: گردشگری محور توسعه استان همدان قرار گرفته اما تنها چند صفحه از این کتاب گردشگری بررسی و مطالعه شده و به حواشی و سایر موارد آن توجه نمی شود.

عراقی با تاکید بر اینکه حوزه گردشگری استان همدان نیازمند آسیب شناسی است، گفت: بحثهای گردشگری فراوان شده و توقعات نیز بالا رفته و همه انتظار دارند چندین هتل در همدان احداث شود اما یک ساله نمی‌توان تمام خواسته ها را محقق کرد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه گردشگری را باید تلفیقی از ارزشها و مسائل اقتصادی دانست، گفت: باید تصمیم‌گیری از پایین به بالا باشد و چارچوبهای لازم در این زمینه تعریف شود.

اختصاص وام کم‌بهره ویژه تورهای مشهد و کیش

عراقی با بیان اینکه باید برای اختصاص وام کم‌بهره ویژه تورهای مشهد و کیش پیگیری لازم صورت گیرد، گفت: باید از این طریق زمینه را برای ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری فراهم کرد.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر نیز با بیان اینکه پرواز همدان - مشهد اردیبهشت سال ۹۲ راه‌اندازی و اسفندماه سال گذشته پس از سه سال این پرواز لغو شد، گفت: قرارداد برقراری پروازها در ابتدا با شرکت هواپیمایی آسمان بود که به دلیل تاخیر و کنسلی ها، قرارداد با این شرکت لغو شد.

حمیدرضا یاری با اشاره به اینکه پس از آن در ۳۰ بهمن ماه سال گذشته با شرکت هواپیمایی کیش‌ایر جلساتی برگزار شد تا پروازها برقرار شود اما این شرکت نیز نتوانست پروازی به همدان داشته باشد، گفت: پس از وقفه ای چندماهه در حال حاضر ایرباس ۱۶۰ نفره برای پروزاهای همدان به مشهد و کیش چارتر شده و باید این پروازها پایدار بماند.

پروازهای همدان به کیش و مشهد از ۲۶ تیرماه آغاز می‌شود

وی با بیان اینکه پروازهای همدان به کیش و مشهد از ۲۶ تیرماه آغاز می‌شود، عنوان کرد: قیمت هر پرواز همدان به مشهد ۴۵۰ هزار تومان و قیمت هر پرواز همدان به کیش ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

یاری با تاکید بر اینکه شرط بقا پروازها تکمیل شدن صندلی آنها است، گفت: پروازهای برنامه‌ای تقاضای استان همدان بوده اما این امر نیازمند استقبال مناسب مردم است تا با همکاری و همراهی لازم از سوی بخش خصوصی، آژانسهای مسافری و رسانه‌ها ثبات برقراری این پروازها تضمین شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان نیز با تاکید بر اینکه اگر توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاریها تضمین نشده باشد نباید سرمایه‌گذاری صورت گیرد، گفت: درحال حاضر هتلداران استان همدان از ظرفیت خالی هتل ها گلایه‌ دارند.

علی مالمیر با بیان اینکه بنابر اظهارات هتلداران در استان همدان هیچ گاه و حتی در ایام پیک مسافر نیز ظرفیت هتل ها تکمیل نمی شود، گفت: آژانسهای مسافرتی نیز اعلام می کنند که هتلها همکاری لازم را ندارند و در اسکان مسافران تورها تخفیف نمی‌دهند.

پروازهای فرودگاه همدان در صورت داشتن توجیه باید حفظ شود

وی با اعلام اینکه پروازهای فرودگاه همدان در صورت داشتن توجیه باید حفظ شود، گفت: وظیفه دولت تامین زیرساختها است و مابقی امور از جمله سرمایه‌گذاری و بازاریابی باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و دولتی هنوز به زبان مشترکی در زمینه گردشگری نرسیده‌اند، گفت: باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد تا به توسعه در این بخش دست یافت.

وی با تاکید بر اینکه دولت در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه است و در این شرایط نمی‌توان اعتباراتی را برای استفاده کارکنان از پروازها تخصیص داد، گفت: باید به دنبال بازاریابی از سوی بخش خصوصی بود.

مالمیر با بیان اینکه ساخت ۱۲ هتل در استان همدان در دست اقدام است، گفت: بازاریابی ها باید به شیوه منطقی و علمی انجام شود.