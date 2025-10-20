  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در مجن؛ ۲ رأس گوسفند وحشی شکار شد

شاهرود- رئیس اداره محیط زیست شاهرود از دستگیری شکارچیان غیر مجاز در مجن خبر داد و گفت: لاشه دو راس گوسفند وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی اعلام حضور شکارچیان در کوهستان مجن موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: عوامل گشت سیار اداره محیط زیست در منطقه حضور یافتند.

وی با بیان اینکه عملیات از روز گذشته تا سه بامداد طول کشید، افزود: با تلاش چند ساعته محیط بان ها شکارچیان متخلف دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه منزل این متخلفان مورد بازرسی قرار گرفت، ابراز داشت: دو راس گوسفند وحشی سلاخی شده کشف شد.

قربانلو ضمن تقدیر از عملکرد محیط بان ها و نیروی انتظامی، تصریح کرد: یک قبضه سلاح شکاری دو لول و ۱۰ تیر قشنگ چارپاره از دیگر کشفیات این پرونده بوده است.

وی با بیان اینکه متخلفان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: برخورد قاطع با متخلفان در راستای حفاظت از گونه‌های جانوری توسط گشت سیار محیط زیست در دست اجرا است.

