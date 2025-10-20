دستگیری شکارچیان غیرمجاز در مجن؛ ۲ رأس گوسفند وحشی شکار شد

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی اعلام حضور شکارچیان در کوهستان مجن موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: عوامل گشت سیار اداره محیط زیست در منطقه حضور یافتند.

وی با بیان اینکه عملیات از روز گذشته تا سه بامداد طول کشید، افزود: با تلاش چند ساعته محیط بان ها شکارچیان متخلف دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه منزل این متخلفان مورد بازرسی قرار گرفت، ابراز داشت: دو راس گوسفند وحشی سلاخی شده کشف شد.

قربانلو ضمن تقدیر از عملکرد محیط بان ها و نیروی انتظامی، تصریح کرد: یک قبضه سلاح شکاری دو لول و ۱۰ تیر قشنگ چارپاره از دیگر کشفیات این پرونده بوده است.

وی با بیان اینکه متخلفان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: برخورد قاطع با متخلفان در راستای حفاظت از گونه‌های جانوری توسط گشت سیار محیط زیست در دست اجرا است.