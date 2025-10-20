  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

حضور گروه بهمن در نمایشگاه خودروی اصفهان ۱۴۰۴ با سبد کامل محصولات

گروه بهمن با مجموعه‌ای کامل از محصولات خود در حوزه خودروهای سواری، تجاری و حمل ‌و نقل عمومی در نمایشگاه بین‌المللی خودرو اصفهان ۱۴۰۴ حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این نمایشگاه از اول تا چهارم آبان ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر اصفهان برگزار می‌شود. این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای علاقه‌مندان و فعالان صنعت خودرو فراهم می‌کند تا از نزدیک با تازه‌ترین دستاوردهای گروه بهمن و زیرمجموعه‌های آن آشنا شوند.

در بخش خودروهای سواری و پیکاپ‌ها، بهمن موتور با محصولاتی متنوع شامل فیدلیتی XB۱، کراس‌اوور مونتاژی جدید شوال ۶، فیدلیتی پرستیژ، فیدلیتی الیت، پیکاپ کاپ را B تک‌کابین در نمایشگاه حاضر می‌شود. در بخش خودروهای وارداتی نیز بی ام کارز با محصولات محبوبی چون مزدا ۳، مزدا EZ۶، هونگچی H۵ PHEV و اوتار ۱۱ حضور خواهد داشت که نشان‌دهنده رویکرد این شرکت به فناوری‌های روز و خودروهای هیبریدی و الکتریکی است.

در حوزه خودروهای تجاری سبک و سنگین، بهمن‌دیزل با محصولاتی نظیر کامیونت فورس F۳۸ دوگانه‌سوز، کامیون امپاور BD۴۶۰ کمپرسی، کامیون فورس ۶ تن و کشنده بایک X۹ در این نمایشگاه شرکت می‌کند. همچنین سیباموتور نیز با کامیون فاو کمپرسی و کشنده فاو جفت‌محور به نمایش توانمندی‌های خود در بخش حمل‌ونقل سنگین خواهد پرداخت.

در بخش حمل‌ونقل عمومی شهری و بین‌شهری نیز شرکت خودروسازی اسنا با ارائه محصولات خود شامل اتوبوس ۱۲ متری شهری، اتوبوس ۹ متری بین‌شهری و اتوبوس ۱۲ متری برقی حضور می‌یابد که نشان‌دهنده توجه گروه بهمن به توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک و مدرن است.

حضور گروه بهمن در نمایشگاه خودرو اصفهان با این ترکیب گسترده و متنوع از محصولات، بار دیگر جایگاه این مجموعه را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت خودروی کشور در بخش‌های سواری، تجاری و حمل و نقل عمومی تثبیت می‌کند و فرصتی استثنایی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌سازد تا از نزدیک با آخرین دستاوردها و محصولات این گروه بزرگ خودروسازی آشنا شوند.

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو اصفهان از تاریخ ۱ تا ۴ آبان ماه سال ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های اصفهان پذیرای متخصصان و علاقه‌مندان خواهد بود.

