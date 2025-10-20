به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) با تبریک ایام زیارتی و دعا برای سلامتی امام زمان (عج) اظهار داشت: عبادات و طاعات مؤمنان در حرم اهل‌بیت باید با نیت خالص و رضای الهی همراه باشد.

وی با اشاره به آیه «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّیٰ وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی» افزود: امام رضا علیه‌السلام در تفسیر این آیه فرمودند هرگاه بنده نام خدا را یاد کند، باید به دنبال آن بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد، چراکه صلوات، ذکر کامل و یاد حقیقی خداوند است.

حجت‌الاسلام فرحزاد با بیان اینکه ذکر خدا و صلوات بر محمد و آل محمد از هم جدا نیستند، تأکید کرد: هرگاه بنده یاد خدا کند و صلوات نفرستد، مجلس او ناقص و خالی از برکت است و بر اساس روایت نبوی، چنین مجلسی حسرت و وبال بر اهل آن خواهد بود.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند اگر قومی در مجلسی گرد آیند و یاد خدا نکنند و صلوات بر پیامبر و آلش نفرستند، آن مجلس بر آنان وبال و حسرت خواهد بود؛ زیرا ذکر صلوات، تاریکی‌ها را می‌زداید و رحمت الهی را نازل می‌کند.

این استاد اخلاق در ادامه با اشاره به حدیث قدسی «یابن آدم خلقتُ الاشیاء لأجلک و خلقتُک لأجلی» گفت: خداوند همه هستی را برای انسان آفریده و انسان را برای خود، تا جانشین و خلیفه او در زمین باشد. انسان باید ارزش خود را بشناسد و بداند که مقصد نهایی آفرینش او، بندگی و نزدیکی به پروردگار است.

وی خاطرنشان کرد: خداوند به انسان فرمود: «تو را برای خودم آفریدم»؛ یعنی ارزش انسان فراتر از دنیاست و اگر به مقام قرب الهی برسد، از همه مخلوقات برتر خواهد بود، زیرا در او روح الهی دمیده شده و مظهر صفات خداوند است.

فرحزاد در تبیین هدف آفرینش انسان اظهار داشت: در روایت امام صادق علیه‌السلام آمده است که خداوند از بندگانش تنها دو چیز می‌خواهد؛ اقرار به نعمت‌ها و اقرار به گناه. اگر انسان شکرگزار نعمت‌ها باشد، خدا نعمتش را می‌افزاید و اگر به گناهانش اعتراف کند، مورد مغفرت الهی قرار می‌گیرد.

وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از مردم نعمت‌های الهی را فراموش می‌کنند، گفت: انسان‌ها در میان انبوه نعمت‌ها زندگی می‌کنند اما به جای شکرگزاری، گرفتار ناشکری، گلایه و مقایسه‌اند. شیطان نیز در قرآن وعده داده که بیشتر انسان‌ها را از شاکر بودن بازمی‌دارد.

خطیب حرم مطهر افزود: نعمت‌های فراوانی همچون سلامت، امنیت، ولایت، ایمان و توفیق زیارت اهل‌بیت علیهم‌السلام از بزرگ‌ترین موهبت‌های الهی‌اند که باید قدر آنها را بدانیم و با زبان و عمل شکرشان را به‌جا آوریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: شکر نعمت، مقدمه ایمان است و خداوند در سوره نساء می‌فرماید «ما یَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِکُمْ إِن شَکَرْتُمْ وَآمَنتُمْ»؛ یعنی اگر شکرگزار و مؤمن باشید، خداوند شما را عذاب نخواهد کرد.

فرحزاد با اشاره به تفاوت حضرت آدم علیه‌السلام و ابلیس گفت: راز برتری آدم بر شیطان در اقرار به گناه بود؛ ابلیس گفت من برترم و انکار کرد، اما آدم علیه‌السلام گفت «ربّنا ظلمنا أنفسنا» و همین اقرار سبب توبه و نجاتش شد.

وی در پایان ضمن دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و نصرت اسلام و مسلمانان افزود: باید با شکر نعمت‌ها، اقرار به خطاها و پیروی از اهل‌بیت علیهم‌السلام خود را به خدا نزدیک کنیم تا مورد رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) قرار گیریم و از بهترین یاران ایشان باشیم.