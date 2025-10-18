محافل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت در هفته پیش رو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت در هفته پیش رو از ۲۶ مهر تا ۲ آبان از سوی روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر اعلام شد.



بر اساس این گزارش شنبه ۲۶ مهرماه، نیایش صبحگاهی با قرائت دعای عهد آغاز می‌شود و در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت پیش از ظهر به سخنرانی خواهد پرداخت.



پس از نماز ظهر و عصر، زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه (س) قرائت می‌شود و پیش از مغرب نیز حجت‌الاسلام مصطفی اشراقی سخنرانی خواهد داشت‌و مراسم شب با سخنرانی حجت‌الاسلام سید صادق میرشفیعی ادامه می‌یابد.



یکشنبه ۲۷ مهرماه نیز، مراسم صبح با دعای عهد آغاز می‌شود. در مراسم قبل از ظهر، حجت‌الاسلام سید عبدالرزاق پیر دهقان سخنرانی می‌کند و بعد از نماز ظهر، زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه (س) قرائت خواهد شد.



مراسم قبل از مغرب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین وحیدپور و مراسم شب با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب الله فرحزاد برگزار می‌شود.



دوشنبه ۲۸ مهرماه، برنامه‌ها با قرائت دعای عهد آغاز و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صافی پیش از ظهر ادامه می‌یابد.



پس از نماز ظهر، زیارت‌نامه حضرت تلاوت می‌شود و در مراسم قبل از مغرب، حجت‌الاسلام علی‌اصغر همتیان و در مراسم شب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعیدی آریا سخنرانی خواهند داشت.



سه‌شنبه ۲۹ مهرماه، حجت‌الاسلام سید محسن آزادی سخنران مراسم قبل از ظهر است. پس از قرائت زیارت‌نامه حضرت معصومه (س) در ظهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی زینتی در مراسم قبل از مغرب سخنرانی خواهد کرد. مراسم شب این روز به قرائت دعای توسل با حضور هیئت جانبازان استان قم و کرسی تلاوت فاطمی اختصاص دارد.



چهارشنبه ۳۰ مهرماه، حجت‌الاسلام والمسلمین ظهیری در مراسم صبح و حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله راسل در مراسم قبل از ظهر سخنرانی می‌کنند.



پس از نماز ظهر، زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه (س) قرائت خواهد شد و در مراسم قبل از مغرب، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین اکبری و در مراسم شب، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی سخنرانی خواهند داشت.



پنجشنبه ۱ آبان‌ماه، مراسم صبح با قرائت زیارت عاشورا با نوای ابوالفضل فیض‌زاده آغاز می‌شود و در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم پیش از ظهر به سخنرانی می‌پردازد.



پس از نماز ظهر، زیارت‌نامه حضرت قرائت خواهد شد و پیش از مغرب، حجت‌الاسلام مجید حیدری‌فر سخنرانی می‌کند. مراسم شب این روز با سخنرانی آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری و قرائت دعای کمیل توسط حسن مالکی‌نژاد برگزار می‌شود.



جمعه ۲ آبان‌ماه نیز، مراسم صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پناهیان آغاز می‌شود. در مراسم قبل از ظهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم انجم‌شعاع سخنرانی خواهد کرد و پیش از مغرب نیز محمد رمضانی زیارت‌نامه آل یاسین را قرائت می‌کند. در ادامه، حجت‌الاسلام سید حسن پورموسوی و در مراسم شب حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا تراشیون به ایراد سخن خواهند پرداخت.



این مراسم‌ها با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر بانوی کرامت و با هدف ترویج معارف دینی و تقویت انس معنوی با اهل‌بیت (ع) در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.